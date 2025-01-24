غرامة 50,000 ريال على مواطن بعد ضبطه في محمية الملك عبد العزيز لهذا السبب

فرضت السلطات السعودية غرامة مالية قدرها 50,000 ريال على أحد المواطنين بعد ضبطه في محمية الملك عبد العزيز، وذلك بسبب مخالفته قوانين حماية البيئة والحياة البرية. هذا القرار جاء في إطار تعزيز جهود المملكة لحماية المحميات الطبيعية ومنع التعديات التي تهدد التنوع البيئي.

كتب محمد سعد – تواصل القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية إطلاق حملاتها الميدانية التي تعمل بها على ضبط باقة المخالفين للنظام؛ وهي ما أسفرت عن ضبط واحد من المواطنين تم الإعلان عن طبيعة مخالفته في بيان رسمي.

تضمن هذا البيان الكشف عن ضبط هذا المواطن في محمية الملك عبد العزيز الملكية، وكانت بحوزته 100 متن من الإبل.

وبناءً على ذلك تأتي عقوبة الرعي في المحميات الطبيعية بتطبيق عقوبة قيمتها 500 ريال على المتن الواحد؛ أي الإجمالي للغرامات سيكون 50000 ريال.

السلطات تؤكد على أهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية والالتزام بالتشريعات البيئية، مشددةً على أن أي مخالفة ستقابل بعقوبات صارمة لضمان سلامة البيئة وحمايتها للأجيال القادمة.