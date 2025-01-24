الدلاك يحسم الجدل: تصريح ناري يكشف حقيقة رحيل تمبكتي عن الهلال

في تصريح ناري أثار اهتمام جماهير الهلال، حسم فهد الدلاك، المسؤول في النادي، الجدل حول الأنباء التي تداولت مؤخراً عن رحيل المدافع علي تمبكتي. الدلاك أكد أن تمبكتي باقٍ مع الهلال، مشيراً إلى أن اللاعب جزء أساسي من خطط النادي المستقبلية، مما يطمئن الجماهير ويغلق باب الشائعات.

كتب محمد سعد – انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء قوية تشير إلى أن النجم المحلي حسان تمبكتي صار على وشك الرحيل عن الهلال السعودي في فترة الانتقالات الشتوية؛ وذلك باستكماله سلسلة الراحلين إلى طريق الاحتراف في الدوريات العالمية من بعد سعود عبد الحميد.

إلا أن الإعلامي الرياضي خالد الدلاك قرر أن يخرج لجمهور الزعيم بحسم هذا الجدل من خلال إطلاق تصريحات قوية؛ وذلك من خلال كتابة تغريدة على منصة إكس تضمنت تكذيب هذا النبأ.

إذ كتب الدلاك “يا جماعة الخير يا هلاليين قفلوا موضوع تمبكتي لأن الحسابات الرياضية المغرضة تحاول إثارة الجماهير ضد الإدارة والمدرب وتدعي احترافه خارجيًا”.

ومن ثم تابع حاسمًا الجدل بتصريح أقوى وهو “تبمكتي باقي ويتمدد ويتجدد”.

بتصريح حاسم، أوضح الدلاك أن الهلال لن يتخلى عن تمبكتي في هذه المرحلة، مؤكدًا على استمرارية العمل نحو تحقيق أهداف الفريق وطموحاته في البطولات القادمة.