العجلان يستنكر بشدة قرار “إهمال” روما لسعود عبد الحميد ويصفه بالصادم

انتقد الإعلامي الرياضي محمد العجلان بشدة قرار نادي روما بشأن اللاعب سعود عبد الحميد، واصفاً إياه بـ”الإهمال غير المبرر”. هذا القرار أثار صدمة في الوسط الرياضي السعودي، خاصةً وأن اللاعب يعد أحد المواهب البارزة التي تمثل قيمة مضافة لأي فريق.

كتب محمد سعد – فتح الناقد الرياضي أحمد العجلان ملف احتراف سعود عبد الحميد نجم فريق روما الإيطالي الحالي ولاعب الهلال السعودي السابق؛ وذلك من خلال الإشارة إلى أزمة قوية يرى أنه يتعرض لها في الدوري الإيطالي.

إذ سلّط العجلان الضوء على تهميش روما لسعود رغم انتقاله منذ أكثر من 6 أشهر تقريبًا، ليس هذا فقط بل إن النادي أقدم على التعاقد مع صفقة جديدة في نفس مركز اللاعب.

وعلى هذا كتب الناقد الرياضي التصريحات الآتية “لا أجد مبرر لعدم حصول النجم السعودي سعود عبد الحميد على فرصة للعب في روما الإيطالي، بل والتعاقد مع لاعب جديد في نفس مركزه”.

وتابع “لا سيما وأن سعود لاعب متكامل وهو أفضل لاعب سعودي وآسيوي في مركزه.. استغرب هذا التعامل في ظل إمكانات كبيرة يملكها السعودي الكبير.

العجلان دعا إدارة روما إلى إعادة النظر في قراراتها والتعامل مع اللاعب بشكل يتناسب مع إمكانياته، مشيراً إلى أن سعود عبد الحميد يستحق معاملة أفضل لما يمتلكه من قدرات مميزة.