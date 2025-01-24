بين البلوي والحربي: البكيري يكشف عن كارثة تهدد الاتحاد بعد إعلان حكام لقاء ضمك

أعلن الإعلامي الرياضي محمد البكيري عن أزمة محتملة تواجه نادي الاتحاد قبل لقاءه المرتقب ضد ضمك، مشيراً إلى أن تعيين الحكام البلوي والحربي قد يشكل كارثة للفريق. تصريحات البكيري أثارت جدلاً واسعاً بين جماهير العميد، خاصةً مع حساسيات سابقة في قرارات التحكيم.

كتب محمد سعد – تم الإعلان من خلال الإعلامي علاء سعيد عن تحديد باقة الحكام الذي سيتولون مهمة التحكيم في مباراة الاتحاد وضمك في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

إذ أشار إلى أن قائد الساحة سيكون فيصل البلوي بينما حكم الفار سيكون هو محمد الحربي؛ إلا أن هذين الاسمين تسببا في إثارة شعور الخوف والقلق الكبير للناقد الرياضي محمد البكيري الذي شارك النبأ وكتب عليه معلقًا “راح فيها الاتحاد”.

جدير بالذكر أن الاتحاد يلتقي ضمك يوم الإثنين المقبل الموافق 27 يناير 2025 الساعة 4:05 م؛ وذلك بعدما تمكن من هزيمة الشباب في الجولة السادسة عشر.

جماهير الاتحاد تترقب بحذر أداء الحكام في اللقاء القادم ضد ضمك، وسط دعوات لتحكيم عادل يضمن نزاهة المباراة بعيداً عن أي أخطاء قد تؤثر على مسار الفريق.