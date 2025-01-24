من الهلال إلى الأهلي؟ الزهراني يكشف المستفيد الأكبر من صفقة كنو في الشتوية

في تصريحات مثيرة، كشف الإعلامي الرياضي أحمد الزهراني عن تفاصيل صفقة مفاجئة قد تشهد انتقال محمد كنو، نجم الهلال، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية. الزهراني أشار إلى أن الصفقة قد تعيد ترتيب أوراق الفريقين، مع استفادة الأهلي لتعزيز صفوفه بلاعب بخبرة كنو.

كتب محمد سعد – من أقوى الأنباء المترددة على الساحة الكروية المحلية في نطاق دوري روشن السعودي هي ما جاءت متعلقة بصفقة بين الغريمين الهلال والأهلي؛ والتي فيها سينتقل لاعب الأول إلى فريق الثاني.

إذ تمثلت تلك الأنباء في أن إدارة الأهلي السعودي تفاوض نظيرتها في الهلال السعودي من أجل الحصول على خدمات اللاعب محمد كنو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلى تلك الصفقة المحلية المدوية عقّب الناقد الرياضي علي الزهراني مدونًا على حسابه الشخصي “صفقة محمد كنو إن اكتملت تفاصيلها فهي مكسب كبير للأهلي”.

مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية من نهايتها، تترقب الجماهير السعودية تطورات هذه الصفقة، التي قد تحدث نقلة نوعية في تشكيلة الأهلي وتأثيراً على مسيرة الهلال في المنافسات القادمة.