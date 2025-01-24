الذهب يواصل الصعود في السعودية: ارتفاع متواصل لليوم الرابع على التوالي

في استمرار للموجة التصاعدية، شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً ملحوظاً لليوم الرابع على التوالي، مما أثار تساؤلات بين المستثمرين والمستهلكين حول أسباب هذا الاتجاه. يوم الجمعة لم يكن استثناءً، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها في ظل تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس.

كتب محمد سعد – على مدار 4 أيام في أسبوع واحد لم يكن في الحسبان أن تحقق أسعار الذهب في السعودية زيادة كبرى واضحة تصل إلى 8 ريال؛ هذا في ظل الاضطراب والتذبذب الذين كانا يسيطران على السوق منذ بداية هذا الشهر.

إذ بعد أن ارتفعت أسعار الأصفر حتى الأمس بإجمالي 6 ريال على جميع العيارات تم إسدال الستار عن مستجدات الحالة السعرية اليوم الجمعة 24 يناير 2025؛ ليتضح أن قيمة الزيادة وصلت إلى 2 ريال، وفيما يلي نعرض تلك التغيرات بصورة تفصيلية:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 195.04 52.01 عيار 18 250.76 66.87 عيار 21 292.56 78.02 عيار 22 306.49 81.73 عيار 24 334.35 89.16 سبيكة 1 جم 367.79 98.08 سبيكة 2.5 جم 877.67 234.05 سبيكة 5 جم 1738.62 463.63 سبيكة 10 جم 3437.12 916.57 سبيكة 20 جم 6827.43 1820.65 سبيكة 50 جم 16951.55 4520.41 أونصة الذهب بيع 10399.43 2773.18 أونصة الذهب شراء 10403.18 2774.18

مع استمرار ارتفاع الذهب، ينصح الخبراء بمتابعة الأسواق عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، خاصة في ظل التوقعات بمزيد من التقلبات خلال الأيام القادمة.