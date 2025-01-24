رد ناري من الفراج وفلاته على اتهامهما بعدم المصداقية بسبب “دعس” بنزيما

في رد فعل قوي، واجه الإعلاميان وليد الفراج وسعود فلاته اتهامات من أحد المتابعين بعدم المصداقية في حديثهما عن أداء كريم بنزيما مع الاتحاد. جاء الرد بعد وصف المتابع ما حدث بأنه “دعس إعلامي” على اللاعب الفرنسي، ليشعل الجدل بين جماهير الكرة السعودية.

كتب محمد سعد – وجّه واحد من متابعي برنامج أكشن مع وليد اتهامًا حادًا وناريًا إلى الإعلامي وليد الفراج؛ وذلك بسبب لقطة شهدتها مباراة الاتحاد والشباب بالأمس؛ حيث كتب له في رسالة “برنامج فاقد المصداقية أين لقطة دعس بنزيما؟”.

هذا الاتهام هو ما ردّ عليه الفراج بـ “أين الدعس، لا يوجد شيء”، إلا أن الرد الأكثر نارية هو ما أطلقه عبد الله فلاته الناقد الرياضي الذي سخر من المتابع قائلًا “هؤلاء ليسوا شبابين”.

وفي تعليق فلاته إشارة إلى أن المتابع قد يكون جمهور الهلال السعودي أو النصر وليس من جمهور الفريق الذي ينتمي إلى اللاعب الذي تعرض إلى الواقعة أمام كريم بنزيما وهو الشباب السعودي.

تصريحات الفراج وفلاته أكدت تمسكهما بآرائهما المهنية، مشيرين إلى أن الانتقادات جاءت بناءً على أداء بنزيما الفني فقط، وليس لأي أسباب شخصية. الجدل حول أداء النجم الفرنسي يفتح النقاش مجدداً حول مستواه وتأثيره مع الاتحاد.