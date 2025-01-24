الهريفي يشعل الجدل: الاتحاد مجرد “منافس جيد” للهلال وغير مرشح لبطولة روشن

أثار نجم الكرة السعودية السابق، فهد الهريفي، غضب جماهير الاتحاد بتصريح مثير وصف فيه الفريق بـ”منافس جيد” فقط للهلال، مع استبعاده من قائمة المرشحين للفوز بلقب دوري روشن. تصريح الهريفي أحدث جدلاً واسعاً بين المشجعين، الذين اعتبروه تقليلاً من شأن العميد وطموحاته.

كتب محمد سعد – أثار الناقد الرياضي ولاعب النصر السعودي السابق فهد الهريفي حالة من الغضب العنيف لجمهور الاتحاد السعودي الذي قال عن فريقه إنه غير مؤهل أو مُرشح من أجل الفوز ببطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

إذ أوضح الهريفي من خلال حلقة سابقة عبر برنامج رياضة سكوب إنه يرى أن تحسن مستوى فريق العميد هذا الموسم مقارنةً بالموسم الماضي ليس دليل أكيد على أنه بطل يمكنه الفوز بالبطولة، ولكن يمكن وصفه بأنه أفضل منافس للهلال.

وتابع متطرقًا إلى الهلال السعودي موضحًا أنه الأكثر إقناعًا في البطولة وهو لن يستطيع التفريط في اللقب؛ وهذا ما يظهر على المستوى المتقدم لكافة نجومه على عكس الاتحاد الذي لا يزال يعاني من التذبذب.

جدير بالذكر أن بعد تلك الحلقة خاض العميد مباراته السادسة عشر من دوري روشن بالأمس واستطاع أن يفوز على حساب الشباب السعودي بهدفين أمام هدف.

تصريحات الهريفي تفتح باب النقاش حول فرص الأندية في دوري روشن، مع تأكيد جماهير الاتحاد على أن فريقهم يمتلك جميع المقومات لتحقيق اللقب هذا الموسم.