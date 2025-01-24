سعر الدولار اليوم: تعرف على قيمته أمام الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك

يشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تذبذباً واضحاً بين السوق السوداء والبنوك المحلية. ومع الاهتمام الكبير من قبل المتابعين، تبرز الفروقات الواضحة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية. فكم تبلغ قيمة صرف ورقة الـ 1 دولار في السوق السوداء، وما هي الأسعار الرسمية في البنوك؟ التفاصيل في السطور القادمة.

كتب محمد سعد – يشهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تغيرات مستمرة تعكس حالة السوق المالي والاقتصادي في مصر. اليوم، الجمعة 24 يناير 2025، وفى اطار البحث عن سعر العملة الاجنبية بصوره مستمرة ويوميا سنوضح لكم متابعينا الكرام التفاصيل الكاملة للاسعار خلال السطور التالية .

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء :

في السوق السوداء، سجل سعر شراء الدولار الأمريكي 50.91 جنيه مصري، بينما سجل سعر البيع 50.50 جنيه مصري، مع تغير بسيط بقيمة -0.05 جنيه عن سعر الأمس الذي بلغ 50.96 جنيه مصري. يعتبر السوق السوداء مرجعًا غير رسمي للعملة، حيث يتأثر بتذبذبات العرض والطلب بشكل كبير.

سعر الدولار في البنوك المصرية :

يظهر استقرار نسبي في أسعار الدولار داخل البنوك مقارنة بالسوق السوداء، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 50.33 جنيه مصري و50.39 جنيه مصري، وأسعار البيع بين 50.23 جنيه مصري و50.29 جنيه مصري. وفيما يلي بعض أسعار الدولار في أهم البنوك:

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 50.357 50.221 البنك الأهلي المصري 50.33 50.23 بنك مصر 50.33 50.23 مصرف أبوظبي الإسلامي 50.39 50.29 البنك الأهلي القطري (QNB) 50.39 50.29 البنك الأهلي الكويتي 50.289 50.23 البنك العقاري المصري العربي 50.35 50.25 بنك التنمية الصناعية 50.39 50.29

أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار :

أفضل بنك للشراء : البنك الأهلي الكويتي ، حيث يقدم سعر شراء الدولار بقيمة 50.29 جنيه مصري .

: ، حيث يقدم سعر شراء الدولار بقيمة . أفضل بنك للبيع: مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث يتيح بيع الدولار بنفس السعر 50.29 جنيه مصري.

التحويل من الدولار الى الجنية :

1 دولار أمريكي = 50.91 جنيه مصري

10 دولار أمريكي = 509.1 جنيه مصري

100 دولار أمريكي = 5,091 جنيه مصري

1000 دولار أمريكي = 50,910 جنيه مصري

مع استمرار التغيرات في سعر الصرف، ينصح الخبراء بمتابعة أسعار الدولار من المصادر الموثوقة والبنوك الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب التعاملات غير القانونية.