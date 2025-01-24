أوبو تكشف عن هاتف Oppo Reno 13 الجديد بمواصفات رهيبة وتصميم أنيق – تعرف على السعر

كشفت شركة أوبو عن هاتفها الجديد Oppo Reno 13، الذي يأتي بمواصفات مذهلة وتصميم أنيق يناسب جميع الأذواق. يتميز الهاتف بأداء قوي، كاميرا متطورة، وشاشة بجودة عالية، مما يجعله أحد أبرز الهواتف المنتظرة في الأسواق. ولكن، كم يبلغ سعره؟ إليك التفاصيل الكاملة.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة آوبو رسميا عن هاتفها الجديد Oppo Reno 13 والذي يحث طفرة جديدة فى عالم الهواتف الذكية لاعتماده على خاصية الذكاء الاصطناعي والتصميم الأنيق والشيك، بالإضافة إلي المميزات الجبارة التي يمتلك الهاتف والتي من أهمها الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بكسل للحصول على تصوير سيلفى بجودة ودقة عالية، كما تعتبر سلسة آوبو رينو من أهم الهواتف وأكثرها شهرة فى السوق المصري فى الآونة الأخيرة، وللتعرف على كافة التفاصيل حول هاتف Oppo Reno 13 عليك متابعة السطور القادمة قظكخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Oppo Reno 13

يعد هاتف Oppo Reno 13 من أهم الهواتف الذكية التي تم إطلاقها فى الفترة الحالية لما بالهاتف من إمكانيات وتكنولوجيا عالية الجودة والتصميم العصري الأنيق والمصنوع من الزجاج مع إطار بلاستيك، ويأتي مواصفات الهاتف على النحو التالي:

المواصفات التفاصيل المعالج معالج ميدياتك Dimensity 8350 ثماني النواة، حيث يعمل على تقديم أداء قوي للهاتف مساحة التخزين الهاتف يأتي بثلاث نسخة من مساحة التخزين 256/512/1000 جيجا بايت لحرية العميل فى اختيار المساحة التي يرغب بها الذاكرة العشوائية RAM 12/16 جيجا رام من نوع LPDDR5X شريحة الاتصال الهاتف مدعوم بشريحتين اتصال 5G الشاشة شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.59 بوصة والتي تأتي بدقة 1256*2760 بيكسل الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل مع عدسة 8 ميجا بيكسل ألوان الهاتف الهاتف يأتي بثلاث ألوان على حسب اختيار العميل والذي منه الأزرق، البنفسجي والأسود

مميزات هاتف Oppo Reno 13

هناك الكثير من المميزات التي يمتلكها هاتف Oppo Reno 13 والتي تعطيه دفعه قوية فى عالم الهواتف المحمولة، وتشمل مميزات الهاتف على الآتي:

البطارية القوية بسعة 5600 مللي أمبير والتي تصدم لفترات طويله.

وسائل الأمان التي بالهاتف والتي منها مستشعر البصمة وخاصة Face unlock.

مستشعر التقارب الحقيق.

السماعات الخارجية Mono.

المعالج القوي من نوع Cortex A715 بتردد 3.35 جيجا هيرتز.

الهاتف يدعم مستشعر IR Blaster وخاصية NFC.

تصوير الفيديوهات بجودة 2160p@60fps، بالإضافة إلي الفلاش القوي.

سعر هاتف آوبو رينو 13

لقد تم تسعير هاتف Oppo Reno 13 فى الصين للنسخة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 370 دولار.

تأتي نسخة 512 جيجا بايت مع رام 16 جيجا رام بسعر 440 دولار.

سعر هاتف Oppo Reno 13 للنسخة 1 تيرا مع رام 16 جيجا رام بسعر 525 دولار.

الهاتف متاح قريباً بأسعار تنافسية تناسب مختلف الفئات، مما يجعل Oppo Reno 13 خياراً مثالياً لمحبي التكنولوجيا والتصميم العصري. ترقبوا موعد إطلاقه في الأسواق للحصول على تجربة فريدة.