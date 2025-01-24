طريقة تعديل أوضاع المخالفين في الإمارات لعام 2025: الخطوات والشروط

أعلنت السلطات في الإمارات عن إجراءات محدثة لتعديل أوضاع المخالفين لعام 2025، بهدف تسوية أوضاع المقيمين غير النظاميين وتوفير فرصة للبقاء بشكل قانوني داخل الدولة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والتنظيم في سوق العمل والإقامة.

كتب محمد سعد – يمكن لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات المبادرة بتعديل أوضاعهم بالتعاون مع الكفلاء من خلال تقديم طلب تعديل وضع بعد تسجيل الدخول إلى منصة تم حيث يمكن سداد الرسوم المالية المترتبة على المخالفة والخدمة واستلام تعديل الوضع أون لاين . دثلكش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

طريقة تعديل وضع المخالفين في الإمارات:

يتم تعديل وضع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات عبر منصة “تم” أو عن طريق تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ويمكن للكفلاء من خلال هذه الخدمة تقديم طلب تعديل وضع حالة الإقامة للمكفول من حامل تأشيرة إلى وضع آخر يُمكنه معه تقديم طلب إقامة قانونية داخل دولة الإمارات.

طريقة تعديل وضع المخالفين في الإمارات:

يتم تعديل وضع المخالفين في الإمارات باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة تعديل الوضع بعد إلغاء الإقامة “من هنا“.

الضغط على رابط تعديل الوضع عبر منصة “تم”.

الضغط على مربع “تسجيل الدخول للبدء”.

الضغط على مربع “تسجيل الدخول بالهوية الرقمية”.

إدخال رقم الهوية الرقمية في الحقل المخصص له.

تفعيل خيار “تذكرني”.

الضغط على مربع “تسجيل دخول”.

تعبئة الطلب بالبيانات المطلوبة.

رفع الوثائق والمستندات المطلوبة.

سدد الرسوم المالية المقررة لتعديل الوضع والخدمة.

استلام تعديل وضع المخالفين.

أوراق تعديل وضع المخالفين في الإمارات:

تشمل لائحة المستندات التي يجب تقديمها مع طلب تعديل وضع المخالفين في الإمارات الوثائق التالية:

شهادة الدخول أو الخرج للمخالف.

جواز سفر المخالف.

رسوم تعديل وضع المخالفين في الإمارات:

تم تحديد رسوم تعديل وضع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات كما يلي:

نوع الرسوم قيمة الرسوم سوم الخدمات الإلكترونية 28 درهم إماراتي رسوم الهيئة الاتحادية لهذه التخصصات .. وظائف شاغرة تعلن عنها الخطوط الجوية القطرية في قطر .. من هنا التقديم مواصفات واسعار جوال سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36 قبل طرحة في الأسواق 22 درهم إماراتي رسوم الطلب 500 درهم إماراتي رسوم الخدمات الذكية 7 شروط لزواج العمانية من وافد بالقانون الجديد في عمان التخصصات المطلوب في الكويت 2025 .. ديوان الخدمة المدنية 100 درهم إماراتي

رابط تعديل وضع المخالفين في الإمارات:

يمكن تعديل وضع المخالفين في الإمارات عبر الرّابط https://www.gdrfad.gov.ae مباشرةً، حيث يتم الضغط على الرّابط المرفق لتسجيل الدخول إلى منصة “تم” ومتابعة خطوات تعديل وضع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بعد انتهاء الإقامة في الإمارات.

لتجنب أي عقبات مستقبلية، يُنصح المخالفون بسرعة التوجه للجهات المختصة والاستفادة من الفرصة الممنوحة لتعديل أوضاعهم بشكل قانوني، مع الالتزام بالشروط واللوائح التي تم الإعلان عنها.