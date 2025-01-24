مواصفات وأسعار هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36 قبل طرحه في الأسواق

كشفت شركة سامسونج عن تفاصيل هاتفها الجديد Samsung Galaxy A36 الذي يضم مجموعة من المواصفات المميزة التي تستهدف الفئات المتوسطة. يأتي الهاتف بشاشة عالية الجودة، بطارية تدوم طويلاً، وأداء سلس يناسب احتياجات المستخدمين اليومية. فما هي المواصفات الكاملة والسعر المتوقع قبل طرحه رسمياً في الأسواق؟

كتب محمد سعد – تجري شركة سامسونج إستعدادتها, لإطلاق هاتف من الفئة ‘A’، مجهّز بمواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء, وفي إطار حرص موقعنا, علي تقديم كل ما يهم القراء, نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد وصهمه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36

وبحسب ما تم الإعلان فإن هاتف سامسونج الجديد, سيحمل إسم Samsung Galaxy A36 , ووفقاً لما كشفته التسريبات, فقد حصل الهاتف على هيكل أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم، وحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.

كما جاء هاتف سامسونج الجديد , بـ شاشة Super AMOLED، مقاس 6.64 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرات عالية الأداء

ووفقاً لما تم الإعلان عنه, فإن هاتف سامسونج الجديد, يأتي بـ كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بجانب كاميرا أمامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وبحسب التسريبات, فإن هاتف سامسونج الجديد يعمل بنظام Android 15، ومعالجات من نوع Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno

تقنيات هاتف سامسونج الجديد

هذا, وقد قامت شركة سامسونج بـ دعم الهاتف الجديد, بـ منفذين لشرائح الإتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات ‘بلوتوث 5.3’، وتقنيات لتحديد المواقع عبر أنظمة GPS وGALILEO وGLONASS وBDS.

من المتوقع أن يحظى هاتف Samsung Galaxy A36 باهتمام كبير من عشاق هواتف سامسونج بفضل مواصفاته الجذابة وسعره التنافسي. تابعوا الإطلاق الرسمي للحصول على الهاتف عند توفره في الأسواق.