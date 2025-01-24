وكيل تاليسكا يصدم جماهير النصر: “لسنا السبب” في ما حدث اليوم

في تصريح مفاجئ، خرج وكيل أعمال النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ليعلق على أزمة أثارت الجدل في أوساط جماهير نادي النصر. الوكيل نفى بشكل قاطع أن يكون اللاعب أو فريقه مسؤولاً عما حدث، مما زاد من التساؤلات حول طبيعة القضية وتأثيرها على مستقبل تاليسكا مع النادي.

كتب محمد سعد – أشعل وكيل أعمال البرازيلي أندرسون تاليسكا حالة من الجدل والغضب بين جماهير نادي النصر بإعلانه عن مفاجأة صادمة تتعلق بمستقبل اللاعب.

في الفترة الأخيرة، استبعد مدرب النصر، ستيفانو بيولي، اللاعب تاليسكا من خياراته في آخر ثلاث مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، كما لم يوضح بيولي مصير اللاعب بشكل مباشر في المؤتمرات الصحفية، مكتفيًا بالتصريح بأنه يعتمد فقط على اللاعبين الجاهزين للمشاركة.

ورغم الانتقادات المستمرة من جماهير النصر التي طالبت بإشراك تاليسكا ومنحه الفرصة للمساهمة مع الفريق، فقد أصر بيولي على موقفه ورفض التراجع عن قراره.

في تطور لافت، أعلن وكيل اللاعب عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أن تاليسكا قام بتوديع زملائه في مقر النادي صباح اليوم.

وأشار وكيل اللاعب أن تاليسكا كان يرغب بشدة في الاستمرار مع نادي النصر، لكن الظروف لم تكن ملائمة لتحقيق ذلك.

بهذا الإعلان، فقد أكد وكيل اللاعب رسميًا رحيل أندرسون تاليسكا خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما يعني تماشي هذا القرار مع رؤية المدرب بيولي، الذي بدا واضحًا في عدم اعتماده على اللاعب في خططه المستقبلية.

تصريحات وكيل تاليسكا فتحت الباب أمام الكثير من التكهنات حول الأحداث الأخيرة، وسط دعوات من جماهير النصر لتوضيح الموقف وحسم الجدل للحفاظ على استقرار الفريق.