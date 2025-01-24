جستنيه يشكك في بطولات الهلال: “كلنا نعلم” بتصريح جريء يثير الجدل

في تصريح أثار جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة السعودية، أبدى الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه شكوكه حول بعض بطولات نادي الهلال. جستنيه صرّح قائلاً: “كلنا نعلم”، في إشارة إلى ما وصفه بعدم وضوح بعض تفاصيل تلك البطولات، مما أدى إلى انقسام حاد بين الجماهير في وسائل التواصل الاجتماعي.

كتب محمد سعد – أطلق الناقد الرياضي عدنان جستنيه تصريحات مثيرة للجدل، وجه فيها اتهامات وتشكيكًا بشأن بطولات نادي الهلال خلال المواسم السابقة.

بدأت القصة عندما سخرت رابطة مشجعي الهلال من تعيين الحكم السعودي فيصل البلوي لإدارة مباراة الاتحاد المقبلة، وهو ما دفع جستنيه للرد والهجوم عليهم بتغريدات نارية.

وكتب جستنيه عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “لا تتعبوا أنفسكم يا اتحاديين”.

وأضاف: “الجميع يعلم كيف يحقق الهلال انتصاراته وبطولاته”.

وتابع: “إعلامهم صراخ وضجيج بسبب صورة فوتوشوب مزيفة لكريم بنزيما في مباراة الشباب”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “رغم كل الأبواب المفتوحة أمام ناديهم، إلا أن الاتحاد سيبقى دائمًا مصدر قلق لهم”.

من جهة أخرى، ردت الجماهير الهلالية باتهامات مضادة، مشيرة إلى أن الاتحاد يعتمد على الحكم المحلي في مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين، ما يمنحه ميزة إضافية لمواصلة المنافسة مع الهلال على صدارة الدوري.

من جهة أخرى، ردت الجماهير الهلالية باتهامات مضادة، مشيرة إلى أن الاتحاد يعتمد على الحكم المحلي في مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين، ما يمنحه ميزة إضافية لمواصلة المنافسة مع الهلال على صدارة الدوري.

تصريحات جستنيه أشعلت النقاشات حول تاريخ بطولات الهلال، وسط مطالبات من جماهير الزعيم بالرد على هذه الاتهامات لتوضيح الحقائق والدفاع عن تاريخ ناديهم.