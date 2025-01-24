رينارد يضم نجمًا جديدًا لقائمة المنتخب السعودي تجنبًا للإقصاء

في خطوة مفاجئة، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد عن ضم لاعب جديد إلى قائمة المنتخب السعودي، وسط استعداداته لخوض منافسات هامة. القرار جاء تجنبًا للإقصاء وتعزيزًا لصفوف الأخضر، مما يعكس جدية الجهاز الفني في المنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – استجاب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، لمطالب الجماهير بعد إخفاق الأخضر في منافسات كأس الخليج العربي الـ26.

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لخوض مواجهات حاسمة أمام الصين واليابان في يومي 20 و25 مارس، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

يعمل رينارد على تصحيح مسار المنتخب السعودي لضمان التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، بعد سلسلة نتائج مخيبة في آخر أربع مباريات، شهدت خسائر أمام اليابان وإندونيسيا وتعادلات مع البحرين وأستراليا.

في هذا السياق، أبلغ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مهاجم فريق الخليج، عبد الله آل سالم، بقرار ضمه إلى قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهتي الصين واليابان الحاسمتين.

وأشاد رينارد بالمستوى المميز الذي يقدمه آل سالم مع نادي الخليج، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، داعيًا اللاعب إلى مواصلة العمل الجاد خلال الفترة المقبلة لضمان تقديم الإضافة المطلوبة مع الأخضر في المرحلة القادمة.

يأمل رينارد أن يسهم آل سالم في تعزيز القوة الهجومية للأخضر، في ظل معاناة الفريق على الصعيد التهديفي.

يحتل المنتخب السعودي حاليًا المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بفارق 10 نقاط عن اليابان، المتصدرة.

ضم النجم الجديد يعكس حرص رينارد على تقوية الفريق والظهور بأفضل مستوى، مع تطلعات جماهير الأخضر لتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة.