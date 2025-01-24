الفريح ينتقد قرار لجنة الانضباط: “لم تعاقبوهم” بعد إيقاف مدرب الخليج

عبّر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الفريح عن انفعاله واستيائه من قرار لجنة الانضباط بإيقاف مدرب نادي الخليج، مشيرًا إلى ما اعتبره غياباً للعدالة في معالجة مواقف مشابهة لأندية أخرى. تصريح الفريح أثار جدلاً واسعاً بين جماهير الكرة السعودية حول قرارات اللجنة وأثرها على المنافسة.

كتب محمد سعد – قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض عقوبات على مدرب نادي الخليج، جورج دونيس، وذلك على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام النصر ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة للجدل، كان أبرزها طرد المدرب جورج دونيس بعد مشادة كلامية حادة مع حكم اللقاء، ما دفع الأخير إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وفي هذا الإطار، أعلنت لجنة الانضباط عن قرارها بإيقاف المدرب جورج دونيس لمدة أربع مباريات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 40 ألف ريال سعودي، بسبب تصرفاته العدوانية واستخدامه ألفاظاً غير لائقة تجاه مسؤولي المباراة.

من جهة أخرى، علّق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح على الحادثة قائلاً: “البارحة يعاقب رئيس الأهلي، واليوم مدرب الخليج، أما مدرب الهلال جيسوس من حقه يحتج على الحكم ويجوب الملعب، ورئيس الهلال فهد بن نافل من حقه يهمس في أذن الحكم بلا أي حسيب أو رقيب، ولا عقوبات أو قرارات من لجنة الانضباط ضدهم”.

يُذكر أن فريق النصر حقق الفوز على الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مستغلاً النقص العددي في صفوف لاعبي الخليج.

تصريحات الفريح تعكس حالة الجدل المحيطة بقرارات لجنة الانضباط، مع مطالبات مستمرة من الأوساط الرياضية بتوحيد المعايير لتحقيق العدالة بين جميع الأندية.