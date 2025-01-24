وزارة التربية العراقية تعلن نتائج السادس الابتدائي 2025 في جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي لعام 2025، حيث تم رفع النتائج عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج باستخدام الرقم الامتحاني، في خطوة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات بسرعة وشفافية.

كتب محمد سعد – ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي حيث أن المرحلة الابتدائية تعتبر من المراحل الأساسية في العراق والتي انتهت فترة امتحاناتهم مؤخرا، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدء الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي، كما حددت الوزارة الروابط الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي والتي تعتبر من المراحل الأساسية في التعليم العراقي، ويمكنك من خلال النقاط التالية معرفة مواعيد ظهور نتائج الصف السادس بالعراق 2025 وأهم الخطوات للاستعلام عن النتيجة إلكترونيا.

طرق الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط إلكتروني لمعرفة نتائج الصف السادس الابتدائي وذلك بعد انتهاء فترة الامتحانات وفور انتهاء الامتحانات بدأت أعمال التصحيح و الرصد والتجميع والمراجعة،وظهور النتيجة بكل شفافية للطلاب وبدون أي أخطاء، وفور إعلان النتيجة سيتم تحميلها على الموقع الإلكتروني، وقد أتاحت الوزارة الرابط الإلكتروني الخاص بموقع الوزارة، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة، ومن أهم تلك الخطوات:

الدخول مباشرة على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية أو منصة نتائجنا.

اختيار تبويب نتائج الامتحانات وذلك من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية.

اضغط على اختيار نتائج السادس الابتدائي.

كتابة اسم الطالب أو رقم الجلوس بشكل صحيح وبكل دقة.

يتم اختيار وتحديد المحافظة التي يعيش بها الطالب للحصول على النتائج المخصصة.

الضغط على تبويب عرض النتيجة.

فور تحميل النتيجة ستظهر لك تفاصيل النتيجة ودرجات المواد الدراسية.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية حول نتيجة الصف السادس الابتدائي، وأنه فور انتهاء امتحانات الصف السادس بدأت جميع أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق، وذلك للحصول على نتائج مميزة وذات شفافية ومصداقية عالية، وحددت الوزارة أنه فور الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات سيتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وتعتبر شهادة الصف السادس الابتدائي بالعراق من الشهادات الأساسية ومن المراحل الهامة والتي يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة نتائجهم في تلك المرحلة الهامة.

وزارة التربية العراقية تؤكد التزامها بتقديم النتائج في الوقت المحدد، داعيةً الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة المواقع الرسمية للحصول على النتائج والتأكد من دقتها.