عاجل: وزارة التربية العراقية تعلن طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

في خبر سار للطلاب وأولياء الأمور، أعلنت وزارة التربية العراقية عن توفر نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 عبر المنصات الرسمية. يمكن الآن للطلاب الاستعلام عن النتائج بسهولة باستخدام الرقم الامتحاني أو عبر قوائم المدارس.

كتب محمد سعد – انتهت الاختبارات الخاصة بالدور الأول لجميع الطلاب في السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية ويتم الآن القيام بتصحيح الأوراق الخاصة بكافة الطلاب، وذلك من أجل القيام بالإعلان عن النتائج وبعد الانتهاء من التصحيح سوف يتم عرض النتائج على الجهات المختصة من أجل اعتمادها تمهيدًا للإعلان عنها، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم في العراق عن الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج إلكترونيًا.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم في العراق أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالصف السادس الابتدائي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك فور القيام باعتماد جميع النتائج، وسوف يتم توزيعها في اليوم التالي على جميع المديريات التعليمية في جميع المحافظات العراقية، وتم الكشف عن الخطوات التي يجب إتباعها من أجل استخراج النتائج عبر هذا الموقع وهي:

فتح الموقع الرسمي المخصص من أجل وزارة التربية والتعليم في العراق.

من الخدمات المتاحة من خلال هذا الموقع يتم اختيار نتائج الطلاب.

تحديد الصف السادس من المرحلة الإبتدائية لاستخراج النتائج الخاصة به.

اختيار المحافظة التي يقيم بها الطالب.

تسجيل كافة البيانات اللازمة من أجل استخراج النتائج التي حصل عليها الطلاب.

الضغط على الزر الذي يتم من خلاله استخراج نتائج الطلاب.

لحظات ويتم ظهور جميع النتائج التي حصل عليها الطالب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي نتائجنا

تم الكشف عن الرابط الخاص بموقع نتائجنا التابع إلى وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من أجل ظهور النتائج الخاصة بجميع المراحل الدراسية، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموقع الرسمي للوزارة وخطوات الاستعلام عن النتائج من خلال هذا الموقع هي:

الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بموقع نتائجنا التابع إلى التربية والتعليم.

اختيار استخراج نتائج الطلاب.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب الذي يريد معرفة نتيجته.

اختيار الصف السادس الابتدائي من أجل استخراج النتائج الخاصة به.

تسجيل الرقم الامتحاني الخاص بالطالب وباقي البيانات الأخرى.

الضغط على الزر الذي يتم من إظهار النتائج الخاصة بالطالب.

لحظات ويتم ظهور نتيجة الطالب في جميع المواد المقررة عليه.

وزارة التربية تدعو الجميع إلى الاستعلام عن النتائج عبر القنوات الرسمية لضمان الحصول على معلومات دقيقة، مع تمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب.