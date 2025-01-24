خطوات تسجيل الدخول إلى فضاء الأولياء 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية

أصبح تسجيل الدخول إلى منصة فضاء الأولياء “tharwa.education.gov.dz” لعام 2024-2025 أسهل من أي وقت مضى. توفر هذه المنصة للآباء إمكانية متابعة أداء أبنائهم في جميع المراحل التعليمية، من النتائج إلى الحضور والغياب، بخطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر الإنترنت.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن تاريخ إصدار كشف النقاط لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من خلال رابط فضاء أولياء التلاميذ، من المقرر أن تعلن النتائج يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر 2024، وفي هذا السياق أكدت الوزارة أن مستويات الطلاب في هذه النقاط تراوحت بين المتوسط والممتاز، لاسيما في المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد الأساسية.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

تعد منصة فضاء الأولياء واحدة من أهم المنصات التعليمية التي تسهم في تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم بطريقة ميسرة وسلسة، يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال رابط فضاء أولياء التلاميذ من خلال اتباع الخطوات التالية:

ينبغي الذهاب إلى منصة فضاء أولياء التلاميذ.

قم بالدخول إلى المنصة عن طريق استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل أسم الطالب الذي تود معرفة نتيجته.

بعد ذلك، انقر على خيار عرض النقاط.

بعد إكمال هذه الخطوات، يمكنك طباعة بيان الدرجات.

تهدف المنصة بشكل أساسي إلى توفير الوقت والجهد عبر تقديم النتائج إلكترونيًا من خلال رابط فضاء أولياء التلاميذ، تكمن أهمية منصة فضاء أولياء التلاميذ في دورها الحيوي في تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور وهو هدف استراتيجي، كما:

تعمل وزارة التربية الوطنية الجزائرية على تحقيق ذلك من خلال تسهيل التواصل والمتابعة بين الجهات المعنية في العملية التعليمية.

هذا يسمح لآباء وأمهات الطلاب بالبقاء على اطلاع دائم على أحدث التطورات الدراسية لأبنائهم بشكل سريع وسهل.

تساعد المنصة أولياء الأمور على متابعة أداء أبنائهم الأكاديمي بدقة وبشكل مستمر.

ما يعزز من مشاركتهم النشطة في العملية التعليمية ويساهم في نجاح الطلاب.

تعد المنصة جزءًا من مساعي وزارة التربية الوطنية لتعزيز التحول الرقمي في مجال التعليم.

وهذا يتوافق مع رؤية الوزارة لتحديث وتحسين النظام التعليمي في الجزائر بما يتماشى مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

شروط التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

لإجراء عملية التسجيل في المنصة يجب توفر عدة شروط هي:

أن يكون الطالب الذي يتقدم للتسجيل مولودًا في عام 2019.

بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هو وعائلته مقيمين في الجزائر بشكل دائم ودون انقطاع.

يشترط أن يكون الطالب ووالديه من حملة الجنسية الجزائرية لضمان تلبية المتطلبات المطلوبة.

يجب على ولي الأمر تقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

مع منصة فضاء الأولياء، أصبح التواصل مع المؤسسات التعليمية أكثر سهولة وفعالية. ندعوكم لتسجيل الدخول ومتابعة تقدم أبنائكم بشكل مستمر، لضمان مستقبل تعليمي مشرق لهم.