مصرف الرافدين يعلن توزيع 10 ملايين دينار لدعم المتعثرين بالديون

أعلن مصرف الرافدين عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المتعثرين من الديون، حيث سيقوم بتوزيع مبلغ يصل إلى 10 ملايين دينار عراقي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصرف لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية.

كتب محمد سعد – قدم مصرف الرافدين مجموعة واسعة من السلف والقروض التي تجذب العديد من المواطنين والمتقاعدين في مختلف محافظات العراق تتراوح قيمة التمويل من 5 ملايين إلى 10 ملايين دينار عراقي مع احتساب أقساط متناقصة، بالإضافة إلى ذلك، يتم استقطاع الأقساط من الراتب في الشهر التالي للحصول على المنحة، مما يسهل على جميع المتقدمين الوصول إلى التمويل المطلوب، سنوضح كيفية الحصول على سلف الرافدين للموظفين، وما هي مستندات التقديم.

مصرف الرافدين يعلن توزيع 10.000.000 دينار

تتضمن المعلومات الأساسية حول كيفية التقديم على سلف مصرف الرافدين المخصصة للموظفين والعاملين في الجهات الأهلية النقاط التالية:

يمكن أن تصل قيمة السلف المقدمة من مصرف الرافدين إلى 10 ملايين دينار عراقي لمن تتجاوز رواتبهم 500 ألف دينار، في حين أن الأفراد الذين تقل رواتبهم عن هذا المبلغ يمكنهم الحصول على سلفة تصل إلى 5 ملايين دينار.

تحدد مدة السلفة بخمس سنوات، ويجب على المقترضين سداد الأقساط الشهرية مع الفوائد المترتبة.

تبلغ نسبة الفائدة السنوية 6% على السلف.

يتم تقديم التمويل لكافة المؤسسات الأهلية، بما في ذلك المستشفيات والشركات الخاصة.

يجب على المتقدم أن يقدم ضامنًا يعمل كموظف مدني في إحدى المؤسسات الحكومية.

كما يجب سداد عمولة إدارية تعادل نسبة معينة من قيمة السلفة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي ألا يتجاوز عمر المتقدم 59 عامًا.

شروط تمويل الرافدين بالعراق

تتضمن الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل مصرف الرافدين في جميع محافظات العراق ما يلي:

يجب أن يمتلك المتقاعد بطاقة الماستر.

وألا يتجاوز عمره 75 عامًا عند انتهاء فترة السلفة.

كما ينبغي أن يكون المتقاعد مشمولًا بالتأمين.

إذا كان عمر المتقاعد يتجاوز 72 عامًا، يجب أن يتوفر كفيل.

أما بالنسبة للحصول على تمويل بقيمة 10 مليون دينار، فتكون نسبة الفائدة 4% سنويًا، ومدة القرض تصل إلى عامين.

مستندات التقديم في سلف الرافدين

عند تقديم طلب للحصول على سلفة من مصرف الرافدين، يجب إرفاق مجموعة من المستندات اللازمة التي تشمل ما يلي:

يجب تقديم نسخة من الهوية الوطنية وشهادة الجنسية مع البطاقة السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين إرفاق صورة من البطاقة الوطنية الموحدة.

يتعين تقديم شهادة تثبت دخل الموظف الراغب في الحصول على سلفة من مصرف الرافدين.

بالإضافة إلى شهادة تأييد من المجلس البلدي تتضمن عنوان سكن المتقدم.

مصرف الرافدين يدعو جميع المستفيدين للتواصل مع الفروع الرسمية لمعرفة التفاصيل الكاملة حول إجراءات الاستفادة من هذه المبادرة. تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين.