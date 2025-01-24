خطوات تسجيل الدخول على منصة تسجيل الغاز شمال غزة 2025

أعلنت الجهات المختصة في شمال غزة عن خطوات تسجيل الدخول لتقديم طلبات الحصول على الغاز للعام 2025 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة. هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل للمواطنين وضمان توزيع الغاز بشكل عادل ومنظم لجميع المستحقين.

كتب محمد سعد – خلال الساعات الأخيرة، أعلنت الهيئة العامة للبترول عن فتح باب التسجيل على الغاز للسنة الحالية 2025 كما ورد في تقارير وسائل الإعلام المحلية، وقد تم تفعيل خدمة التسجيل للحصول على الغاز المنزلي بما في ذلك حجز أنابيب الغاز وملئها داخل مدينة شمال غزة، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتسهيل حصول المواطنين على الغاز المنزلي بشكل منتظم وبأسرع وقت ممكن مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المجتمع بكفاءة فما هي خطوات التسجيل.

تسجيل الغاز شمال غزة

بعد فترة طويلة من الانقطاع استمرت نحو 15 شهر تم اليوم فتح باب تسجيل الغاز في شمال غزة، مما يتيح لجميع المواطنين فرصة تقديم طلبات تسجيل الغاز المستخدم في الطهي، هذا ويتزايد إقبال المواطنين على معرفة الخطوات الضرورية لتسجيل الغاز إلكترونيًا وذلك لضمان تنظيم عملية توزيعه بكفاءة خاصة بعد التحديات التي شهدها قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، وهناك خطوات للتسجيل في شمال غزة على الغاز وهي تتمثل في:

الانتقال إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للبترول في شمال غزة هنا

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة ومن ثم تدوين جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة التي يطلبها الموقع.

في المكان المناسب يتم تدوين رقم الهوية الوطنية ثم الضغط على تاريخ إصدارها ثم يتم الدخول لطلب الغاز من خلال المنصة.

في النهاية بعد إتمام عملية التسجيل سوف يتم توزيع الغاز بالشكل الذي تحدده المنصة.

الفئات المستحقة للتسجيل على الغاز في غزة

بمجرد أن أعلنت الهيئة العامة للبترول عن الخطوات الإلكترونية اللازمة للتسجيل قامت بالإعلان عن أهم الفئات المستحقة التي يمكنها الاستفادة من الغاز، وهذه الفئات تتمثل في:

الزوج.

الزوجة لزوج مغترب.

المرأة المطلقة.

الزوجة التي مات زوجها.

الابن الأكبر سواء كانت أنثى أو ذكر وذلك إذا كان الأب والأم مسافرين خارج البلاد أو متوفيين.

ينبغي التأكد من دقة البيانات المقدمة عن المستفيد حتى يستطيع الحصول على الغاز والموافقة على الطلب.

دعت الهيئة العامة للبترول بضرورة تكاتف الأيدي والتعاون في عملية توزيع الغاز لمستحقيه حتى تكون عملية منظمة وبالتالي يتم تلبية احتياجات جميع المواطنين بشكل جيد وفي وقت قصير.

ندعو المواطنين إلى متابعة التعليمات بدقة والتأكد من تقديم البيانات الصحيحة لضمان نجاح عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية والحصول على الخدمات بكل سهولة.