وزارة التربية العراقية تعلن نتائج الثالث المتوسط 2025 الدور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية تفاصيل نتائج الصف الثالث المتوسط للعام 2025 الدور الأول، مؤكدةً توفر النتائج عبر الموقع الرسمي. تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بدقة لضمان الشفافية والعدالة في إعلان النتائج لجميع المحافظات العراقية.

كتب محمد سعد – زاد البحث عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق خلال الساعات الأخيرة، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور نتائج الدور الأول بشغف ومع انتهاء امتحانات العام الدراسي 2025، يسود الترقب لمعرفة نتائج جهود الطلاب تمثل هذه المرحلة تحولا هاما في المسار الأكاديمي للطلاب، مما يجعل الاهتمام بها كبير من الأسر ووزارة التربية، التي تضمن الشفافية في تصحيح الأوراق من المتوقع أن تعلن النتائج قريبا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو منصة “نتائجنا”.

نتائج الثالث المتوسط

نتائج الصف الثالث المتوسط تعتبر مرحلة حيوية في رحلة الطلاب التعليمية، حيث تلعب دور حاسم في تحديد مستقبلهم الأكاديمي من أجل ذلك، تولي وزارة التربية العراقية أهمية كبيرة لضمان نزاهة وشفافية عملية تصحيح الامتحانات، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في القريب العاجل من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر منصة نتائجنا.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط 2025

سيتمكن الطلبة من الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة من خلال عدد من المواقع الإلكترونية المخصصة، بما في ذلك الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا ولعرض النتائج ينبغي اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو إلى منصة نتائجنا من هنا.

من القائمة الرئيسية اختيار خيار “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اختيار الدور الأول من القائمة المتاحة.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني في الحقول المحددة.

الضغط على زر “عرض النتيجة” للتمكن من الاطلاع على التفاصيل الكاملة للدرجات وستظهر النتيجة على الشاشة بشكل فوري، متضمنة جميع التفاصيل الخاصة بدرجات المواد التي اختبر فيها الطالب.

متى سيتم اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2025؟

وفقا للتصريحات الرسمية فإن المراحل النهائية لعملية تصحيح الأوراق ومراجعتها قد أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سترفع على المواقع الرسمية بمجرد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم العراقية.

تدعو وزارة التربية العراقية الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للحصول على النتائج باستخدام الرقم الامتحاني، مع تمنياتها لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في مسيرتهم الدراسية.