موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 بعد الزيادة لجميع المستفيدين

أعلنت الجهات المعنية عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، مع التأكيد على تطبيق الزيادات الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المستفيدين من المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

كتب محمد سعد – مع اقتراب شهر فبراير 2025 ينتظر العديد من مستفيدي المعاشات موعد صرف مستحقاتهم من مكاتب البريد، وحسب الجدول الزمني المتفق عليه وستبدأ عملية الصرف من اليوم الأول من الشهر وتستمر لمدة عشرة أيام، حيث تعمل الهيئة القومية للبريد على تنظيم هذه العملية لضمان وصول المعاشات بشكل سلس وميسر للمستفيدين.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

من المقرر أن يبدأ توزيع معاشات فبراير 2025 اعتبارا من يوم السبت 1 فبراير ويستمر حتى يوم 10 من نفس الشهر، ويأتي هذا الترتيب ضمن خطة تهدف إلى تقليل الازدحام والتكدس في مكاتب البريد خلال فترة الصرف.

تقسيم شرائح المستفيدين وآليات الصرف

في إطار الإجراءات التنظيمية تم تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان توزيع الصرف بشكل مرتب:

الفئة الأولى: تشمل أصحاب المعاشات التي تقل عن 1000 جنيه، وسيتم صرف مستحقاتهم في يومي السبت والأحد (1 و2 فبراير 2025).

الفئة الثانية: تضم أصحاب المعاشات التي تقل عن 2000 جنيه، حيث ستصرف معاشاتهم يومي الاثنين والثلاثاء (3 و4 فبراير 2025).

الفئة الثالثة: تشمل أصحاب المعاشات التي تزيد عن 2000 جنيه، وستكون مستحقاتهم متاحة يومي الأربعاء والخميس (5 و6 فبراير 2025).

كما حددت الهيئة يومي الأحد والاثنين (9 و10 فبراير 2025) لمن لم يتمكنوا من صرف معاشاتهم في الأيام المخصصة لهم.

صرف المعاشات عبر كروت الفيزا وماكينات الصرف الآلي

في إطار جهودها لتسهيل صرف المعاشات قامت الهيئة القومية للبريد بتوزيع أكثر من 5 ملايين بطاقة فيزا للمستفيدين، حيث يتمكن حاملو هذه البطاقات من سحب معاشاتهم من خلال شبكة ماكينات الصرف الآلي الموجودة في البنوك المصرية، بالإضافة إلى ماكينات الصرف التابعة للهيئة القومية للبريد، مما يوفر لهم خيارات آمنة ومريحة عند سحب مستحقاتهم.

تفاصيل المعاشات في فبراير 2025

ستكون صرف المعاشات في فبراير 2025 وفقا للزيادة المقررة التي تم تطبيقها في مارس 2024، وتختلف قيمة المعاشات حسب الفئة التي ينتمي إليها المستفيد على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيه.

الشريحة الثانية: 1725 جنيه.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيه.

الشريحة الرابعة: 11592 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات فبراير 2025

للاستعلام عن قيمة المعاش الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

اختر أيقونة “صاحب المعاش”، حيث ستجد خيارات مصممة بشكل خاص للمستفيدين من المعاشات.

اضغط على خيار “التأمينات الاجتماعية”.

اختر “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”.

أدخل الرقم القومي وجميع المعلومات المطلوبة وتأكد من دقة البيانات المدخلة لضمان الحصول على المعلومات بدقة.

اضغط على زر الإستعلام وستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بقيمة المعاش بشكل فوري.

تدعو الجهات المختصة المستفيدين لمتابعة حساباتهم البنكية في الموعد المحدد لصرف المعاشات، مع التأكد من تلقي الزيادات الجديدة وفق ما تم الإعلان عنه.