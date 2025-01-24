عروض كارفور 2025: خصم يصل إلى 50% في جميع الفروع

أطلق كارفور عروضًا مميزة لعام 2025 في جميع فروعه، حيث تتضمن تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من المنتجات. هذه العروض تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء وتوفير خيارات تسوق متنوعة بأسعار تنافسية، مما يجعلها فرصة رائعة للتسوق بأفضل الأسعار.

كتب محمد سعد – يعتبر كارفور من أبرز المتاجر الكبرى، حيث يسعى دائمًا لتقديم أفضل العروض والخصومات على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، وتشمل العروض منتجات غذائية وأدوات منزلية، وقد تصل خصوماتها إلى 50%، ولذلك زادت استفسارات العديد من المواطنين في مصر حول عروض كارفور للأجهزة الكهربائية المتاحة في 2025 في فروعه الحالية، وفيما يلي سوف نوضح لكم أحدث العروض والخصومات المتوفرة في كارفور.

عروض كارفور للأجهزة الكهربائية 2025

في إطار سعيها المستمر لتلبية احتياجات الأسرة المصرية تحتفل كارفور بعروضها الاستثنائية لعام 2025، حيث تقدم مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية المتطورة بأسعار تنافسية تجعلها في متناول الجميع، وتتضمن هذه العروض أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا، مما يعكس التزام كارفور بتوفير منتجات تلبي معايير الجودة العالية وتمنح العملاء تجربة تسوق فريدة، وتأتي عروض وخصومات كارفور على الأجهزة الكهربائية على النحو التالي:

سعر شاشة إل جي بحجم 65 بوصة في العرض حوالي 28,999 جنيه مصري.

أصبح سعر شاشة إل جي بحجم 55 بوصة في العرض حوالي 18,999 جنيه مصري.

وصل سعر شاشة جاك قياس 32 بوصة بعد الخصم إلى حوالي 4,299 جنيه مصري.

سعر غسالة هاير بسعة 8 كيلو بعد التخفيض هو حوالي 15,999 جنيه مصري.

بلغ سعر غسالة زانوسي بسعة 8 كيلو في العرض نحو 17,799 جنيه مصري.

يبلغ سعر مكنسة بلاك أند ديكر بقدرة 2000 وات في العرض حوالي 6,499 جنيه مصري.

عروض كارفور على السلع الغذائية

أفضل العروض المقدمة على المواد الغذائية بمناسبة عيد ميلاد كارفور كانت على النحو التالي:

عبوة لبن جهينة بحجم لتر متوفرة بسعر 45 جنيهًا بعد العرض.

علبة جبنة دومتي بعد العرض بسعر 59 جنيه.

علبة جبنة كيري تحتوي على 12 قطعة، وسعرها بعد الخصم هو 91.55 جنيه.

سعر كيلو الجمبري الجامبو المقشر بعد الخصم هو 399 جنيه.

سعر كيلو الأرز المصري بعد التخفيض هو 36 جنيهًا.

سعر كيلو أرز الضحى بسعر 21.95 جنيه.

زجاجة زيت كريستال سعة 2.2 لتر، تباع بسعر 236.95 جنيه.

زجاجة زيت سندباد، سعرها بعد العرض هو 37 جنيه.

عروض كارفور لعام 2025 توفر فرصًا حصرية للمتسوقين للاستفادة من خصومات ضخمة على العديد من المنتجات، لذا لا تفوتوا هذه الفرصة واغتنموا التخفيضات في أقرب فرع.