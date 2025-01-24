تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 24 يناير 2025

شهدت أسعار الوقود اليوم، الجمعة 24 يناير 2025، استقراراً في السوق المحلية، حيث أعلنت الجهات المختصة عن الأسعار الرسمية للبنزين والسولار في جميع المحطات. يأتي ذلك ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار بشكل دوري وفقاً للمعايير الاقتصادية العالمية.

كتب محمد سعد – تعتبر أسعار البنزين والسولار من أهم الأسعار التي يتساءل عنها جميع المواطنين داخل الدولة المصرية، وهذا لأن جميع أنواع البنرين يتم استخدامه في الكثير من أنواع السيارات والمختلفة، كما أن أسعار الوقود المختلفة تؤثر على الاقتصاد المالي وأسعار الموارد الأخرى بشكل ملحوظ، لذلك زاد البحث عن أسعار هذا الوقود ليوم الجمعة الموافق الـ 24 من يناير للعام الجاري 2025 ميلاديًا، ومن خلال مقالنا سوف نتعرف على تلك الأسعار بشكل مفصل.

أسعار البنزين والسولار الجمعة الـ 24 من يناير

بعد الارتفاع الأخير التي شهدتها أسعار أنواع الوقود المختلفة أصبح الاهتمام بالتعرف على أسعار بشكل يومي هامًا بالنسبة إلى الكثير من الأفراد بالدولة المصرية، ومن أهم الأسعار التي تم الوصول إليها تكون كما يلي:

يصل سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر، حيث يستخدم هذا النوع في السيارات الفاخرة والعالية الأداء بشكل أساسي، كما أنه من أنواع البنزبن المتوفرة في محطات الوقود بشكل دائم.

كما يصل سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر، كما يعد هذا النوع من أكثر الأنواع استخدامًا في السيارات العادية، كما يستخدمه الكثير من مالكي السيارات.

يصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه للتر، ويستخدم هذا النوع بشكل رئيسي في السيارات القديمة والاقتصادية، كما أنه الخيار الأقل سعرًا.

كما يصل سعر السولار إلى 13.50 جنيه للتر وهو أحد أنواع الوقود الذي يتم الاعتماد عليه في النقل العام والخاص بشكل كبير، كما أنه يستخدم في السيارات الثقيلة والشاحنات.

يصل سعر الكيروسين إلى 13.50 جنيه للتر، ويتم استخدامه في الطائرات وبعض المعدات الخاصة بشكل رئيسي.

كما يصل سعر المازوت إلى 9500 جنيه للطن، حيث يتم استخدام في الصناعة وكذلك في بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية بشكل أساسي.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

يهتم أيضًا الكثير من الأفراد التعرف على أخر الأسعار التي وصلت إليها أنبوبة الغاز، حيث تكون التكلفة الخاصة بها كما يلي:

يصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 150 جنيهًا، إلا أنها تصل إلى المستهلك بسعر 200 جنيه.

كما يصل سعر أسطونة البوتاجاز التجاري إلى 200 جنيه، إلا أنها تصل إلى المستهلك بسعر 250 جنيهًا.

للحصول على أحدث تحديثات الأسعار، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، حيث تخضع أسعار الوقود للمراجعة الدورية التي تعتمد على أسعار النفط العالمية وسعر صرف العملات.