خطوات الاستعلام عن موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2025

أعلنت وزارة الإسكان عن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم سكني لشهر يناير 2025، مؤكدة أنه يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل الدعم بسهولة من خلال المنصة الرسمية. يأتي هذا الدعم ضمن جهود الوزارة لتوفير الاستقرار السكني للمواطنين المستحقين.

كتب محمد سعد – دائمًا ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في المملكة من جميع الجوانب، ومن الجوانب التي ترغب المملكة في الإرتقاء بمستوى المواطن السعودي فيها هو الجانب السكني، لذلك تقوم المملكة بتقديم الكثير من صور الدعم المختلفة التي تمكن المواطنين من شراء الوحدات السكنية المناسبة، ومن أهم صور الدعم التي تقدمها وزارة الإسكان هو دعم سكني الذي يتم صرفه بشكل شهري لجميع مستحقيه والمستفيدين منها.

خطوات الاستعلام عن دعم سكني في شهر يناير

تم الكشف عن الخطوات التي يجب أن يقوم بها المواطن السعودي وذلك من أجل الاستعلام عن الدعم السكني الذي يتم صرفه خلال شهر الجاري، ومن خلال هذا الاستعلام يتم معرفة قيمة الدعم الذي يستحقها المواطن الذي يستفيد من الدعم وأيضًا الموعد الذي يتم فيه الصرف، ويتم الاستعلام من خلال عدد من النقاط المختلفة والتي تتمثل فيما يلي:

الدخول إلى المنصة الرقمية التي تم إنشائها من أجل دعم سكني في المملكة السعودية.

تنفيذ الإجراء الذي يتعلق بتسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة.

من جميع الخدمات المتاحة عبر المنصة يتم اختيار الاستعلام عن الدعم.

تحديد شهر يناير من أجل الاستعلام عن الدعم فيه.

تسجيل كافة المعلومات الشخصية والبيانات التي تم تحديدها من أجل إكتمال عملية الدعم.

الضغط على الأيقونة التي تتعلق بإتمام عملية الاستعلام عن الدعم.

ظهور التفاصيل التي تتعلق بالدعم الذي يتم صرفه خلال شهر يناير.

شروط الحصول على دعم سكني المملكة العربية السعودية

كشفت الوزارة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالإسكان في المملكة العربية السعودية عن كافة الشروط التي يجب أن يتم استيفائها، وذلك من أجل الحصول على دعم سكني الذي يتم صرفه بشكل شهري في المملكة، وقد تم تحديد هذه الشروط من خلال مجموعة من النقاط المختلفة وهي:

المستفيد من الدعم هم أبناء الجنسية السعودية فقط.

كما أنه يجب أن يكون محل الإقامة الدائم لهذا الشخص في المملكة.

يجب أن يكون الشخص في المملكة غير مستفيد من أي دعم سكني آخر في المملكة.

يجب عدم امتلاك أي ممتلكات أو عقارات غالية الثمن وعالية القيمة.

للاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني، يُنصح بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني ومتابعة الخطوات الموضحة. وزارة الإسكان تواصل تقديم الدعم للمستفيدين بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.