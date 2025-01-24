أسهل طريقة لعمل كيكة البراونيز في المنزل: أحلى من الجاهز!

إذا كنتِ من عشاق كيكة البراونيز وترغبين في تحضيرها بنفسك في المنزل، فإليكِ طريقة بسيطة وسهلة تضمن لكِ الحصول على نفس طعم المحلات، بل وربما أحلى. بمكونات متوفرة وخطوات بسيطة، حضّري أشهى كيكة براونيز لأفراد عائلتك واستمتعي معهم بأطيب الأوقات.

كتب محمد سعد -من ألذ أنواع الكيك الشهي الذي يحبه عدد كبير من الأطفال هو كيك البراونيز اللذيذ، ويعتبر هذا الكيك من أفضل أنواع الكيك الإنجليزية والتي تتميز بطعم الشيكولاتة اللذيذة التي يحبه الكثير من الأطفال، ويوجد العديد من المحلات تقوم بتقديم هذا الكيك ، ولكن أصبح الآن من السهل القيام بتحضير هذا الكيك في المنزل وذلك من أجل تقديمه للأطفال من خلال استخدام بعض المكونات الصحية.

مكونات كيكة البراونيز الشهية

تتميز كيكة البراونيز بطعم الشيكولاتة اللذيذ الذي يحبه عدد كبير من الأطفال لذلك يوجد الكثير من الأطفال الذين يحبون كيك البراونيز الذي يتميزأيضًا بالقوام الطري، وأصبح من السهل الآن القيام بتحضير هذا الكيك في المنزل بمنتهى السهولة وتتميز المكونات التي يتم استخدامها من أجل تحضير هذا الكيك أنها صحية واقتصادية، وتتمثل هذه المكونات فيما يلي:

كوب من الدقيق المخصص لجميع الأغراض.

نصف كوب من الزبدة الذائبة.

ثلاث بيضات.

كوب وربع من السكر الأبيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام الذي لا يحتوي على السكر.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مقدار صغير من الملح يعادل نصف ملعقة صغيرة.

ربع كوب من حبيبات الشيكولاتة الصغيرة اختياري.

طريقة تحضير كيك البراونيز

من السهل أن يتم تحضير كيك البراونيز في المنزل بسهولة وذلك من خلال القيام عدد من الخطوات التي تساعد في الحصول على القوام الطري الصحيح الخاص بهذا النوع من الكيك، الذي يحبه عدد كبير من الأطفال في جميع دول العالم، وقد تم توضيح جميع الخطوات الصحيحة التي تساعد في الحصول على هذا الكيك وذلك في عدد من النقاط المختلفة والتي تتمثل فيما يلي:

تشغيل الفرن على حرارة 180 درجة وتحضير القالب من خلال دهنه بالزيت.

في وعاء يتم خلط الزبدة مع السكر والفانيليا.

يتم إضافة البيض والفانيليا وخفق كافة المكونات معًا حتى يصبح الخليط كريمي.

يتم إضافة الدقيق مع البيكنج بودر والملح بالتدريج حتى تمتزج كافة المكونات معًا جيدًا.

إضافة حبيبات الشيكولاتة وتقليبها في الخليط

صب الخليط في القالب ويوضع في الفرن الساخن لمدة أربعين دقيقة حتى ينضج الكيك.

تزيين الكيك حسب الرغبة بواسطة صوص الشيكولاتة.

لا داعي لشراء كيكة البراونيز الجاهزة بعد الآن، فجربي هذه الوصفة السهلة واستمتعي بطعم رائع في منزلك. يمكن تقديمها مع الآيس كريم أو القهوة لمذاق لا يُنسى!