كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الأغا

مسابقة الحلم 2025، التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا، تُعد واحدة من أكثر المسابقات المنتظرة، حيث تقدم للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية ضخمة. إذا كنت ترغب في تغيير حياتك والمشاركة في الحلم، فإليك خطوات بسيطة للاشتراك بسهولة وزيادة فرصك في الفوز.

كتب محمد سعد – يعد الانضمام إلى مسابقة الحلم المجانية حلما يتطلع إليه العديد من الأشخاص في مختلف البلدان العربية، تدير هذه المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى الآغا عبر قناة MBC، حيث يتم سحب الفائزين والإعلان عنهم مباشرة على الهواء، تحظى المسابقة بشعبية واسعة نظرا لما تتسم به من نزاهة وشفافية، مما يزيد من رغبة الناس في المشاركة من أبرز الجوائز التي تقدمها المسابقة هو الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي.

الاشتراك في مسابقة الحلم

تعد مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات في العالم العربي، حيث تحظى بإقبال كبير من الأفراد في مختلف الدول، ومع تزايد التساؤلات حول كيفية المشاركة فيها مجانا، نقدم لكم هنا خطوات الانضمام إلى المسابقة بكل سهوله:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم من هنا، أو يمكنك تحميل تطبيق الحلم على هاتفك الذكي، سواء كان يعمل بنظام الأندرويد أو الآيفون.

اضغط على خيار المشاركة في المسابقة.

أدخل رقم هاتفك الشخصي.

انقر على خيار التسجيل في المسابقة.

قدم إجابتك الصحيحة على سؤال الحلقة الجديدة.

انتظر نتائج السحب الذي يجرى في حلقة مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الآغا للإعلان عن الفائزين.

شروط المشاركة في مسابقة الحلم

للاشتراك في مسابقة الحلم يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها للمشاركة في المسابقة ومن أهم شروط المشاركة الآتي:

يجب أن يكون المشارك حاصلا على جنسية من إحدى الدول العربية التي تتاح فيها المسابقة، وأن يقيم في نفس الدولة.

يشترط أن يكون عمر المشارك 18 سنة أو أكثر.

يجب ألا يكون هناك أي صلة قرابة بين المشارك وأفراد فريق برنامج مسابقة الحلم.

يشترط إتمام عملية التسجيل بشكل كامل ودقيق.

اخيرا يجب التأكد من الالتزام بهذه الشروط لتتمكن من الانضمام إلى المسابقة بنجاح.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

تعتبر مسابقة الحلم من أبرز المنافسات التلفزيونية، حيث توفر للمشاركين فرصة الفوز بجوائز مالية كبيرة، تتضمن الجائزة الكبرى التي تصل إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك يتم توزيع جوائز يومية وشهرية تحفز المشاركين على الاستمرار في الانضمام لذا، يهتم الكثيرون بمعرفة أرقام الاشتراك، وإليك قائمة بالأرقام المخصصة لكل دولة:

الأردن: 94099

مصر: 95450

الإمارات: 5544

الكويت: 4242

السعودية: 755505

البحرين: 94000

العراق: 2266

فلسطين: 6144

تونس: 85819

لا تفوت فرصة العمر، قم بالاشتراك الآن في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الأغا، واتبع التعليمات بدقة لتحقيق حلمك بالفوز بالجائزة الكبرى.