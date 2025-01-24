طريقة عمل فطيرة الجبنة الحلزونية على الطريقة التركية بمذاق مختلف جداً

إذا كنت تبحثين عن وصفة جديدة ولذيذة، فجربي فطيرة الجبنة الحلزونية على الطريقة التركية. هذه الفطيرة تجمع بين القوام الهش والنكهة الغنية للجبن، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية للإفطار أو العشاء. تعرفي على طريقة التحضير بخطوات سهلة ومكونات متوفرة.

كتب محمد سعد – فطيرة جبنة الحلزوني من المخبوزات التركية المحببة والتي تسعى الكثير من السيدات لصناعتها في المنزل، وتعتبر تلك الفطائر من الفطائر اللذيذة الشهية المحببة للجميع والتي يطلبها الكبار والصغار، وتكون من الفطائر السهلة في تحضيرها حيث المكونات الاقتصادية البسيطة السهلة ومن خلال مجموعة سهلة جدا من الخطوات التي تساعدك على تحضير احلى فطائر الجبنة في المنزل.

مقادير ومكونات طريقة عمل فطيرة جبنه حلزون من مطبخ التركي

هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها عمل الفطائر، ولكن تبقى فطائر الجبنة الحلزونية من الفطائر المميزة والسهلة التحضير، ويمكن اعدادها بشكل كبير ومميز في المنزل من خلال مكونات ومقادير اقتصادية سهلة للغاية، بالإضافة إلى خطوات سريعة وسهلة وغير مكلفة اي مجهود وتكلفة، ومن أهم المكونات التي تتطلبها صناعة الفطائر الحلزونية:

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب بودر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب ماء.

ربع كوب زيت نباتي.

كوب زبادي.

4 أكواب دقيق.

2 كوب جبنة بيضاء.

كوب طازج ومفروم بقدونس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة سمسم.

خطوات عمل فطيرة جبنه حلزون من مطبخ التركي

من الخطوات البسيطة والسهلة وصفة عمل فطيرة جبنة حلزون التركية في المنزل، حيث لا تحتاج إلى مكونات غالية أو مكلفة بل يمكنك من خلال مكونات اقتصادية وسهلة وبسيطة عمل تلك الفطاير، ومن خلال خطوات سريعة وقياسية يمكنك تحضير تلك المكونات وعمل احلى فطائر بالجبنة، ومن أهم الخطوات:

في اناء عميق نضع الخميرة الفورية مع السكر وحليب البودرة والبيكنج باودر.

نضع الماء والزيت والزبادي فوق خليط الخميرة.

نضيف الدقيق ونعجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نغطي العجينة ونتركها ترتاح.

نحضر الحشو من خلال خلط الجبنة والبقدونس والفلفل.

نفرد العجينة على سطح العمل المرشوش بالدقيق.

نوزع الحشو على العجينة ونقوم بإغلاقها ونلفها على شكل حلزوني.

نضع العجينة في صينية مدهونة بقليل من الزيت.

نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

نتركها في الفرن ما بين 15 و20 دقيقة حتى تنضج فطيرة الجبن.

جربي فطيرة الجبنة الحلزونية التركية وابهري عائلتك بمذاقها المختلف. قدميها ساخنة واستمتعوا بأشهى وجبة منزلية تجمع بين البساطة والطعم المميز.