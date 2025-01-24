طريقة عمل البيتي فور الناعم: طعم لا يُقاوم بخطوات بسيطة

البيتي فور الناعم من الحلويات الشهيرة التي تضيف لمسة خاصة لأي مناسبة أو تجمع عائلي. لتحصلي على طعم مثالي وقوام ناعم يذوب في الفم، نقدم لكِ وصفة بسيطة بخطوات مدروسة تضمن لكِ نتيجة رائعة تُبهج عائلتك وضيوفك.

كتب محمد سعد – تعد الحلويات جزءاً أساسياً من المطبخ العالمي، حيث تنال إعجاب الجميع بمذاقها المميز وتنوع أصنافها، ومن بين أشهر هذه الحلويات يأتي البيتي فور، الذي يتميز بطعمه الشهي، مما يجعله خياراً مثالياً لتقديمه في المناسبات المختلفة، سواء كانت أعياداً أو تجمعات عائلية، في هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد البيتي فور من المنزل بمكونات بسيطة.

طريقة عمل البيتي فور الناعم

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

سكر بودرة.

بيضتان.

ربع كوب من الزبدة السائلة.

رشة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الكاكاو

طريقة تحضير البيتي فور من المنزل

في وعاء كبير، ضع الزبدة وابدأ بضربها باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتحول إلى لون أبيض كريمي.

أضف السكر البودرة تدريجياً مع الاستمرار في الخفق حتى يمتزج تماماً مع الزبدة.

أضف الفانيليا والبيض واحدة تلو الأخرى، مع متابعة الخلط للحصول على خليط ناعم ومتجانس.

انخل الدقيق مع البيكنج بودر، ثم أضفهما تدريجياً إلى الخليط السابق وامزج حتى تتجانس المكونات.

قسم العجين إلى قسمين، اترك القسم الأول بالشكل العادي.

أضف الكاكاو إلى القسم الثاني واخلطه جيداً للحصول على عجينة بطعم الشوكولاتة.

قم بتشكيل عجينة البيتي فور باستخدام كيس الحلواني أو الماكينة المخصصة، وضع الأشكال في صينية مدهونة بالسمنة أو مبطنة بورق زبدة.

سخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، وضع الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج البيتي فور تماماً.

أخرج البيتي فور من الفرن واتركه ليبرد تماماً قبل تزيينه بالشوكولاتة الذائبة أو المكسرات حسب الرغبة.

طريقة تزيين البيتي فور

خذ قطعة من البيتي فور وادهن الجانب السفلي منها بطبقة من المربى فراولة، مشمش، أو أي نكهة مفضلة

ضع قطعة أخرى من البيتي فور فوقها، واضغط بلطف لتثبيت الطبقتين معا.

قم بغمس أحد أطراف البيتي فور في المربى للحصول على طبقة لاصقة.

اغمس الطرف المدهون بالمربى في المكسرات المطحونة (مثل البندق، الفستق، أو اللوز) لتزيينها

جرّبي هذه الوصفة السهلة للبيتي فور الناعم وقدميه مع القهوة أو الشاي. استمتعي بالطعم الرائع الذي سيجعلكِ تُفضلين صنعه في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً.