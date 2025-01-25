كيفية توثيق معلوماتك باستخدام منصة النفاذ الوطني الموحد في السعودية

منصة النفاذ الوطني الموحد في السعودية هي البوابة الرئيسية التي تسمح للمواطنين والمقيمين بتوثيق بياناتهم والوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة وأمان. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام هذه المنصة لتوثيق معلوماتك بشكل فعال.

كتب محمد سعد – hgيبحث الكثير عن توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد بنك الراجحي حيث أن الوصول الوطني الموحد هو خدمة وطنية ومبادرة من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية لإصدار وإدارة الهويات الرقمية للمواطنين والمقيمين واليوم سنتعرف على المزيد من المعلومات حول كيفية توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد . ستتحط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

ما هي منصة النفاذ الوطني الموحد؟

عملت العديد من الجهات الحكومية والخاصة على تطوير خدماتها من خلال بوابات إلكترونية باستخدام المعرفات الإلكترونية (اسم المستخدم وكلمة المرور) وهي هوية رقمية مرتبطة بالفرد وتمثل هويته في المعاملات الإلكترونية وتسمى “الهوية الرقمية”.

ويهدف إلى إيجاد حل شامل لإدارة وحوكمة الهوية الرقمية لتوفير خدمة وصول إلكترونية موحدة على المستوى الوطني.

توفير الآليات والأدوات اللازمة لحل المشكلة التي تواجهها العديد من الجهات الحكومية والخاصة والتي تميل إلى إعاقة تقديم العديد من الخدمات المهمة التي تفيد المواطنين والمقيمين ، بسبب تدني مستوى الثقة في الهوية الرقمية بسبب احتمالية السرقة أو الاقتحام.

يهدف إلى بناء نموذج متكامل لتقديم خدمات حكومية عالية الجودة وفعالة وسواء كنت مواطنًا أو مقيمًا أو صاحب عمل أو زائرًا، يمكنك الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تجربة قناة شاملة واستباقية وشخصية.

بالإضافة إلى ذلك ستصبح البوابة القناة الرئيسية للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية في المملكة باستخدام أحدث التقنيات والحلول.

ستعمل البوابة كنقطة واحدة بهوية رقمية موحدة توفر للمواطنين والزوار وصولاً سريعًا وسهلاً إلى جميع الخدمات الحكومية، وستكون مصدرًا واحدًا لجميع المعلومات والخدمات الحكومية.

كيفية توثيق منصة النفاذ الوطني الموحد الراجحي؟

سنشرح لك كيفية توثيق منصة النفاذ الوطني الموحد الراجحي وذلك باتباع ما يلي:

سيتم فتح “بوابة الوصول الوطنية الموحدة”.

الخطوة التالية هي تحديد:

رمز المرور.

خطاب التوثيق.

الهوية الوطنية.

سيذهب المستخدم الآن إلى “خدمات الوصول الموحدة الوطنية”.

سيتم الآن إرفاق اسم المستخدم “حساب الوصول الموحد الوطني”.

ثم يتم إدخال “رمز المرور” لحساب “أبشر”، ثم كتابة “الرمز المرئي”، متبوعًا بالضغط على علامة التبويب “تسجيل الدخول”.

سيتم إدخال البيانات المتعلقة بعمل الراجحي ومن ثم كتابة “الكود” الذي تم استلامه على الهاتف المحمول الخاص المرسل من قبل “أبشر”.

في النهاية، سوف تنقر على خيار “التالي” ثم تضغط على “التحقق من الحساب”.

رقم النفاذ الوطني الموحد

ما هو رقم النفاذ الوطني الموحد؟ خصصت وزارة الداخلية رقم عمل موحد يمكنك من خلاله التواصل مع مندوبي خدمة العملاء من خلال الوصول الموحد الوطني وهو الرقم “8001245556” والذي يمكنك استخدامه إذا أردت طرح أو طرح أو تقديم شكوى. بالإضافة إلى هذا الرقم ويمكنك الاتصال بعملاء National Unified Access من خلال هذا البريد الإلكتروني: [email protected].

كيفية توثيق المعلومات عبر منصة النفاذ الوطني الموحد

من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة النفاذ الوطنية الموحدة والتي تسهل على مستخدمي خدمات الاتصالات الحصول على كود مؤقت يستخدم لإصدار بطاقات الاتصال والتحقق من صحتها دون الحاجة إلى بصمات المستخدمين.

ويمكن القول أنه يمكن الحصول على هذا الرمز من خلال منصة الوصول الوطنية الموحدة “نافذ” ، والتي تقدم العديد من الخيارات المختلفة للتحقق من صحة البطاقة وتسهيلها على جميع مستخدمي الخدمة.

خطوات توثيق معلوماتك من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد

يمكن للمواطن الحصول على التحقق من المعلومات من خلال بوابة الدخول الوطنية “نافذ” ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية الموضحة ليتمكن المواطنون في المملكة العربية السعودية من توثيق معلوماتهم من خلالها: