خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية في السعودية

يعد اختبار الرخصة المهنية في السعودية خطوة أساسية لكل من يرغب في ممارسة مهنة التعليم وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة في المملكة. توفر هيئة تقويم التعليم والتدريب فرصة التسجيل في هذا الاختبار عبر منصة إلكترونية تسهل على المتقدمين إجراء التسجيل بكل سهولة ويسر. في هذا المقال، سنتعرف على خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وأهم المعلومات المتعلقة به.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير عن طريقة التسجيل في اختيار الرخصة المهنية والتي تتيح للمعلمين ممارس المهنة التعليمية بحرية، حيث أنها بمثابة شهادة الخبرة، والتي يدل من خلالها إتقان المعلم أو المعلمة في مهنة التدريس والتعليم، وأنه على احترافية بالمهنة، وذلك من خلال أداء الاختبار الذي يحدد من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة تاثقز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

للتسجيل السريع والسهل للرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية يجب عليك إتباع الطريقة التالية وهي:

الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بهيئة تقويم التدريب والتعليم عن الطريق هذا الرابط.

يجب على العاملين بالتعليم الضغط على خانة ” نظام الرخص المهنية”.

القيام بفتح بوابة النفاذ الوطني الموحد وإدخال بعض البيانات المهمة لتسجيل الدخول بواسطتها من كتابة كافة البيانات الخاصة بالمستخدم الموجودة في أبشر من كلمة المستخدم، والرقم السري، ويجب الانتظار حتى تصل رسالة قصيرة للهاتف يوضح فيها رمز الكود.

يتم نسخ الكود ووضعه في الموقع بالمكان المناسب له.

يتم النقر على خانة الاختيارات، ثم الضغط على تسجيل الآن.

الآن يجب تسجيل الدخول بالمركز الوطني للقياس لفتح ملف المستخدم الموجود به، عند عدم توفر حساب للمستخدم على المركز الوطني للقياس لا بد من تسجيل حساب جديد خاص بالمستخدم عليه.

يجب النقر على خانة” تسجيل الدخول” وبعد ذلك يجب المراجعة على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدم.

النقر على خانة ” تعديل” عند الرغبة في التعرف على الشروط الخاصة بالاختيار.

إدراج البيانات والمعلومات المطلوبة من القائم بالاختبار، ثم النقر على كلمة ” التالي”.

يجب اختيار الوقت الملائم للقيام بالاختيار واختيار مكان المدينة التي سوف تقوم بتقديم الاختيار بها والمكان الملائم لك لإجراء الاختيار، ثم النقر على كلمة ” التالي”.

يجب الموافقة على وقت الاختيار الذي تم تسجيله.

لا بد من اختيار طريقة الدفع والوسيلة الملائمة لك، من العديد من الطرق فيمكن الدفع عن طريق بطاقة مدى، وعبر نظام السداد، بواسطة بطاقة الائتمان.

القيام بحفظ جميع المعلومات الخاصة بالاختيار من تاريخ ووقت الاختيار، والتخصص، والرقم الخاص بالمقعد، والمكان الخاص بالاختيار، ونوع الاختبار.

تسجيل رخصة المعلمين

لإجراء عملية التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين بالسعودية، يجب الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالتربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وتتمكن عزيزي المستخدم بالضغط هنا للدخول على الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط.

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب قسم حساب العناية بالمستفيدين بالإعلان عن المواعيد الرسمية الخاصة بالتسجيل في الاختيار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين وذلك خلال تويتر،

بالنسبة للمعلمات تبدأ عملية التسجيل باختيار الرخصة المهنية للمعلمين من 9 صفر لعام 1444هـ، ويوافق بالتقويم الميلادي 5 /9/ 2022 م وصولًا إلى 2 جمادى الأول لعام 1444 هـ ويوافق بالتقويم الميلادي 26 /11/2022م.

أما عن الرجال فتبدأ عملية التسجيل للاختيار الخاص بالرخصة المهنية للمعلمين من 2 صفر 1444 هـ ويوافق بالميلادي 29 /8/2022م وصولًا إلى 12 ربيع الأول 1444هـ وما يوافقه بالميلادي 8/10/2022م.

من الضروري إتمام عملية التسجيل بسهولة للمعلمين والمعلمات بجميع الاختيارات في الفترة التي تم طرحها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال الروابط التي طرحتها الهيئة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب التوظيف

تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب التوظيف من الهيئات التي تعمل على مشاركة المرصد الوطني للحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالخريجين لكي تقوم بالعمل على ضبط المؤشرات الخاصة للحصول على وظائف للخريجين، والتعرف على مدى كفاءتهم وهل الوظائف جيدة أم لا، وذلك تحت إشراف كامل من حكومة المملكة العربية السعودية.

نتائج الرخصة المهنية

يتمكن القائم بالاختيار من التعرف على نتائج الرخصة المهنية الخاصة به، وذلك عن طريق إتباع الطرق الآتية:-

الولوج إلى الموقع التابع للمركز الوطني للقياس.

إدخال الاسم الخاص بالمستخدم، والرقم السري.

الضغط على الخانة الخاصة بـ نتائج الترخيص المهنية من الهيئة الخاصة بالتعليم والتدريب.

يتم إدراج جميع بيانات القائم بالاختيار والحصول على نتيجة الاختيار فورًا.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية هو خطوة مهمة لكل من يرغب في تحسين مهاراته المهنية والحصول على شهادة معترف بها، مما يفتح أمامه فرصًا أفضل في مجال التعليم. تأكد من متابعة جميع الخطوات بدقة لتجنب أي تأخير أو مشاكل في عملية التسجيل.