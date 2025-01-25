الموارد البشرية تحدد أيام إجازة اليوم الوطني 92 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن أيام إجازة اليوم الوطني 92 للمواطنين والموظفين في القطاعين العام والخاص. الإجازة تأتي بمناسبة احتفال المملكة بذكرى توحيدها، ويحتفل بها السعوديون في كل عام. تعرف على التفاصيل حول مواعيد الإجازة وكيفية استفادة الموظفين منها.

كتب محمد سعد – حرصت الموارد البشرية السعودية على الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي عدد أيام الإجازة، حيث يصادف هذا العام الذكري رقم 92 للاحتفال بذلك اليوم المميز، وقد تم التصريح عن فترة الإجازة بالنسبة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويعتبر اليوم الوطني السعودي من بين الأيام الهامة في المملكة وهو ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود غيظتش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444

حددت الحكومة السعودية فترة إجازة اليوم الوطني السعودي والتي تبدأ من يوم الأربعاء الذي يوافق 21 من سبتمبر الجاري، حتى يوم السبت والذي يوافق الرابع والعشرون من نفس الشهر 2022 على أن يكون العودة إلى العمل من يوم الأحد الموافق 25 من سبتمبر.

وقد أكدت الحكومة على أن إجازة اليوم الوطني هما يومين الأربعاء والخميس فقط، ولكن العاملين في القطاع الحكومي سووف يتمكنوا من الحصول على أربعة أيام مشمولة بالجمعة والسبت إجازة أسبوعية.

وحرصت الموارد البشرية على إصدار بعض القرارات الخاصة بالإجازة، والتي أكدت من خلالها على أنه يحق إلى العاملين في القطاع الخاص الحصول على تعويض في حالة عدم حصول العامل على إجازة اليوم الوطني على أن يكون التعويض هذا قبل يوم الإجازة أو بعدة، خاصة وأن الإجازة يأتي من بعدها يومين العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت وهو ما يتسبب في ضرر لأصحاب العمل الخاص على وجه التحديد.

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هل يحق تعويض العاملين عن الاجازات؟

تجدر الإشارة إلى المادة رقم 24 من لائحة نظام العمل بالموارد البشرية تنص على أن صاحب العمل عليه تعويض العاملين عن الإجازات التي يتم إقرارها من قبل الحكومة مثل إجازة اليوم الوطني خاصة إن تداخلت مع الراحة الأسبوعية، على أن يحصل العامل عن نفس الإجازة إما قبل موعدها أو بعدها بناء على حاجة العمل.

اسئلة شائعة عن اجازات اليوم الوطني

متى إجازة اليوم الوطني السعودي؟

صرحت وزارة الموارد البشرية بأن موعد اجازة اليوم الوطني بالسعودية يبدا يوم 23 سبتمبر ويمكن تقديمة أو تأخيره إذا صادف يوم اجازة رسمية.

كم يوم إجازة اليوم الوطني؟

تبدا اجازة اليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية من يوم الاربعاء والخميس والذي يوافق 21 ويوم 22 من شهر سبتمبر الحالي 2022 ميلادياً ويوم 16 من شهر صفر 1444.

تعد إجازة اليوم الوطني فرصة للاحتفال والاعتزاز بتاريخ المملكة، وتمكن المواطنين من الاستمتاع بالراحة مع عائلاتهم. تأكد من معرفة تواريخ الإجازة في مختلف القطاعات للاستمتاع بها بالشكل الأمثل