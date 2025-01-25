شروط قروض الضمان الاجتماعي للمطلقات في السعودية

توفر المملكة العربية السعودية عبر الضمان الاجتماعي مجموعة من البرامج التي تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة، ومنها برنامج قروض الضمان الاجتماعي للمطلقات. هذه القروض تهدف إلى مساعدة المطلقات في تحسين وضعهن المالي وتلبية احتياجاتهن الأساسية. تعرف على الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات في السعودية.

كتب محمد سعد – يبحث الجميع عن شروط قروض الضمان الاجتماعي للمطلقات حيث يعتبر قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات من أهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لفئة المطلقات والأرامل داخل المملكة لمساعدتهن ومساعدتهن في صعوبات الحياة ومن خلال هذا المقال نتعرف على شروط قرض الضمان الاجتماعي والمستندات اللازمة للتقدم بطلب القرض وكيفية التقديم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية شلتلص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات بدون كفيل

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف للأرامل والمطلقات في المملكة العربية السعودية لمساعدتهن على مواجهة الحياة وارتفاع الأسعار بعد طلاق أزواجهن أو بعد وفاته وتوفير التمويل المالي للمطلقات أو الأرامل لمساعدتهن ويعيشون ويضمنون استمرار الحياة الأسرية بكرامة ودون الحاجة إلى مساعدة الآخرين ويمكن أن تصل قيمة القرض إلى 30 ألف ريال سعودي، ودون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.

شروط قرض المطلقات من الضمان الاجتماعي

فيما يلي نتعرف على شروط قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات المعروف بقرض كنف:

للحصول على قرض KNF يجب ألا يتجاوز دخل كل فرد من أفراد الأسرة ألفي ريال سعودي.

إحضار ما يثبت الحالة الاجتماعية للمطلقة أو زوجها، أو عدم وجود خبر عن الزوج.

ألا يزيد دخل الأسرة بالكامل عن 10000 ريال سعودي.

يجب ألا يكون مصدرًا ثابتًا داخل العقار.

تقديم ضمانات كافية لسداد القرض دون تأخير مواعيد السداد.

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الضمان الاجتماعي

تحتاج إلى تقديم بعض المستندات والمستندات اللازمة للتقدم بطلب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات من بنك الائتمان والمستندات المطلوبة هي كما يلي:

الحصول على نموذج بريدي من هيئة البريد السعودي يثبت فيه توقيع الموظف.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمطلقة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

نسخة من الهوية الوطنية للكفيل.

نموذج 105 للحصول على قرض.

أصل حساب الكفيل وحساب الآيبان للمرأة المتقدمة للحصول على القرض.

تصريح ببياناتي من وزارة الصحة.

التقديم على قرض الضمان للمطلقات

يمكن للمرأة التسجيل للحصول على قرض الضمان للمطلقات من خلال الخطوات التالية:

بالدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية “من هنا”.

تسجيل الدخول إلى بيانات الوصول الوطنية الموحدة.

أدخل جميع البيانات اللازمة للتسجيل في القرض وهي:

رقم الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان.

رقم الهاتف المتحرك المسجل في أبشر.

انقر فوق التالي.

قم بتأكيد التسجيل عن طريق الحصول على رقم التأكيد وإدخاله في المكان المخصص لذلك.

يمكن تتبع المطالبة من خلال قائمة مطالباتي على موقع البنك.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقات عن طريق النت

يمكن للمطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية زيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ويمكن الوصول إلى موقع البنك بسهولة من خلال الرابط المباشر لموقع البنك “من هنا”.

برنامج كنف للخدمات التمويلية

هذا البرنامج مصمم خصيصاً للمطلقات والأرامل وذلك لمساعدتهن على التعايش مع البيئة الجديدة أي بدون زوج وهذا بسبب صعوبة الحياة وعقباتها المستمرة والتي يجب علينا الكفاح من أجل التغلب عليها هم والعيش دون أي صعوبات ومن مميزات البرنامج أن التمويل يصل إلى ثلاثين ألف ريال (30 ألف) دون أن يكون مقدم الطلب معيلاً لأية أسرة ولا تقديم فعل الإعالة وشروط البرنامج. ليست صعبة على الإطلاق وهي أن لا يزيد عمر المقترض عن خمسة وخمسين (55) ولا يقل عن خمسة وعشرين (25) ، وأن لا يزيد عمر الكفير عن الخامسة والخمسين.

شروط قرض الضمان الإجتماعي للموظف الحكومي

وجود نموذج تسليم البريد موقع ومكتوب باسم العميل بالإضافة إلى ختم واسم وتوقيع الموظف السعودي.

نسخة من هوية العميل.

نسخة من السجل العائلي لمقدم الطلب.

تقديم نموذج 104 بعد استكماله إلكترونيًا وطباعته من حساب مقدم الطلب مختومًا بالختم الرسمي لصاحب العمل ، بشرط ألا يكون قد مضى أكثر من 60 يومًا من تاريخ الموافقة.

أحضر رقم حساب IBAN الأصلي على الورقة الرسمية للبنك ومعتمد بختم البنك الرئيسي.

أصل كشف الحساب لآخر 3 رواتب قبل الموافقة على نموذج 104 في الخطابات الرسمية للبنك ، مع موافقته بختم البنك الرئيسي.

الإذن ببيانات العميل من موقع وزارة الداخلية ولا يزال ساري المفعول.

لا يزال تصريح مرور البيانات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا للذكور و 18 عامًا وأكثر للإناث صالحًا.

تعد قروض الضمان الاجتماعي للمطلقات خطوة مهمة لدعم هذه الفئة وتمكينها من تحسين حياتها المالية. من خلال التحقق من الشروط اللازمة وتقديم المستندات المطلوبة، يمكن للمطلقات الاستفادة من هذه القروض التي توفر راحة مالية في أوقات الحاجة.