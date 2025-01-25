وزارة التعليم السعودية تكشف حقيقة تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب

أثارت الأنباء حول إمكانية تمديد إجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب في السعودية اهتمام العديد من أولياء الأمور والطلاب. وزارة التعليم السعودية خرجت بتوضيح رسمي حول هذه الشائعات، موضحة الحقيقة حول ما إذا كان سيتم تمديد الإجازة أم لا. في هذا المقال، سنتعرف على آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع.

كتب محمد سعد – قامت وزارة التعليم السعودية بحسم الجدل في تمديد اجازة العشر ايام، والتي قد أثير حولها الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وقد حرص الكثير من الطلاب وأولياء الأمور السؤال عن الأمر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل انتشار الكثير من الأخبار التي تضمن تمديد الاجازة بعد امتحان الطالبات والطلاب الفصل الدراسي الأول لمدة 10 ايام، لتقوم الوزارة بحسم ذلك الجدل والإعلان عن الخبر بشكل رسمي ????? بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تمديد اجازة العشر ايام بعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

بناء على جدول التقويم الدراسي 1444 لم يتم التأكيد على قيام وزارة التعليم بتمديد اجازة نصف العام لعشرة أيام وهو ما أثار الجدل بشكل كبير من قبل أولياء الأمور والطلاب على حد سواء، وقد خرجت وزارة التعليم ببيانها الذي نفت من خلالها الخبر المنتشر وأنه لم يتم تغيير التقويم الدراسي 1444 على الإطلاق.

ومن المقرر له أن يتم البدء في إجازة الفصل الدراسي الأول في يوم 30/3/1444 والذي يوافق 24 من شهر نوفمبر 2022 وسوف يحصل الطلاب على إجازة 10 أيام فقط بين الفصلين على أن يتم العودة إلى الدراسة خلال يوم 10/5/1444 الموافق 4 ديسمبر 2022.

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جدول التقويم الدراسي لعام 1444

من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الطلاب هو التقويم الدراسي 1444 والتي تتمثل في النقاط التالية: سوف يحصل الطلاب على الإجازة الأولى في التقويم يوم 21 وحتي يوم 24 سبتمبر القادم الذي يوافق إجازة اليوم الوطني السعودي.

بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الممتدة والتي توافق 17 أكتوبر القادم.

كما يحصل الطلاب على عطلة نهاية أسبوع ممتدة يوم 11 نوفمبر القادم.

يحصل الطلاب على إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام تبدأ من 24 نوفمبر القادم 2022.

عطلة نهاية الأسبوع الممتدة للفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 18 ديسمبر 2022.

بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الممتدة الثانية يوم 15 يناير 2023.

يُعتبر بيان وزارة التعليم السعودي حول تمديد الإجازة أمرًا حاسمًا للطلاب وأسرهم. من المهم متابعة الأخبار الرسمية لتجنب أي لبس والتأكد من مواعيد الإجازات وفقًا للقرارات الوزارية.