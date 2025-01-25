شروط التسجيل في حساب المواطن للعزاب في السعودية

يعد حساب المواطن في السعودية من أبرز البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود. لكن العديد من العزاب يتساءلون عن الشروط الخاصة لتسجيلهم في البرنامج. إذا كنت عازبًا وتبحث عن معلومات حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، إليك الشروط والضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من هذا الدعم الحكومي.

كتب محمد سعد – إن الهدف الرئيسي لحساب المواطن هو الدعم الحكومي للمواطنين، ولكي نكون أكثر دقة فإنه ليس لتقديم الدعم فقط، ولكنه لتركيز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا ????? بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التسجيل في حساب المواطن يساعد الحكومة على حماية الأسر من الأثر المباشر أو الغير مباشر من الإصلاحات الإقتصادية المختلفة، وتوفير سبل الحياة الكريمة للشعب

شروط التسجيل في حساب المواطن:

أن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يقل العمر عن 18 عاما. يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض. يجب ألا يكون المتقدم صاحب أملاك وأشياء ثمينة.

التسجيل في حساب المواطن:

دخول الموقع من هنا.

اختيار رمز التسجيل.

تقديم رقم الهاتف المحمول ورقم هويتك.

الضغط على حفظ.

قم بإرسال كلمة المرور المؤقتة المرسلة إلى هاتفك.

أدخل كلمة مرور خاصة بك.

حمل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

قبل الضغط على (الطلب، أكمل المعلومات الأخرى الخاصة بالمتقدم ( معلومات العنوان، الحساب المصرفي، وبيانات الدخل، العقارات إن وجدت).

مراجعة البيانات المقدمة.

الإقرار بصحة البيانات.

وأخيراً الضغط على زر طلب.

رابط التسجيل حساب المواطن عن طريق الجوال من هنا

خطوات إرفاق مستند في حساب المواطن:

تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن.

اضغط على تفاصيل الطلب.

اضغط على إدارة المرفقات.

ثم أختر نوع المرفق.

وأضف المستند ثم حفظ.

خطوات إدخال الدخل في حساب المواطن:

استخدام الأرقام. استخدم النقطة (.) للفصل بين الريالات والهللات.

بعد أن صدر أمراً ملكيًا بإعادة فتح التسجيل في الدعم تساءل البعض، هل يستطيع المواطن المستقل التسجيل في حساب المواطن؟

مع المواطن المستقل التقديم، سواء أكان أعزب، أو أرمل، أو مطلق، أو الشخص بدون معيل.

شروط حساب المواطن للعزاب:

ألا يقل عن 18 عاما أو أكثر.

أن يكون مستقلا في المسكن.

تقديم المستندات التي تدل على استقلاليته في المسكن ( عقد إيجار إلكتروني موحد بإسم المستفيد، صك ملكية السكن، مشهد إثبات سكن حكومي أو جامعي، أو أحد المعاهد والكليات العسكرية).

طريقة التسجيل في حساب الموطن للعزاب قد تم ذكرها بالأعلى قم بالتحقق مرة أخرى.

بعد التسجيل في حساب المواطن، دعنا نتعرف على كيفية التأكد من اكتمال الطلب ولا تحتاج إلى إرفاق أي مستندات:

ادخل على البوابة من هنا.

يمكنك الدخول على حسابك.

تدخل على إدارة المرفقات أو ملخص معلومات المستفيد.

سيظهر خياران وهما:

لا يوجد مرفقات مطلوبة. حالة الطلب مكتمل بدون مرفقات.

هنا طلبك مكتمل ولا يجب إرفاق مستندات أخرى.

اكتملت عملية إنشاء حساب و التسجيل في حساب مواطن

ماذا إذا كنت غير مؤهلاً للدخل؟

حسنًا سنعرف هذا عن طريق بعض الخطوات البسيطة:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية.

أدرج إسم المستخدم فالخانة.

اكتب كلمة المرور بطريقة صحيحة.

أضف رمز التحقق الموضح على الشاشة.

الضغط على زر الدخول,

اتجه لخيار دراسة الأهلية للاستعلام.

وسيقوم الموقع بعرض النتيجة إذا كنت مؤهلاً للدعم أم لا.

لكن ماذا إذا كنت مؤهلاً ولم يصلك الدعم؟

قم بالخطوات التالية:

أدخل للبوابة الإلكترونية. توجه إلى قسم ملخص المدفوعات. تحقق من وجود مدفوعات على حسابك. إذا لم يصلك أي مدفوعات، فهذا يعني أن إجمالي دخل الأسرة أعلى من الحد المانع ويمكن التحقق من الحاسبة التقديرية في البوابة الإلكترونية من هنا.

يتيح حساب المواطن تقديم الشكوى والاعتراض على نتائج الأهلية بعد ثلاثة شهور من الإعلان عن النتائج.

يمكن تقديم الشكوى من خلال النقاط التالية:

تسجيل الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اضغط على خيار دراسة الأهلية. اضغط على أسباب عد الأهلية للمستفيد الرئيسي والفرعي. يمكنك تقديم الاعتراض بعد تصحيح سبب عدم الأهلية عبر البوابة الإلكترونية

بعد تقديم الاعتراض يمكنك الاستعلام عن نتيجته من خلال:

الدخول لبوابة حساب المواطن.

التوجه إلى خيار قرار الاعتراض.

وستجد إما خيار جديد وتعني أنه لم يتم التحقق من الاعتراض بعد أو تم القبول أي أنه تم قبول اعتراضك وتستطيع الدخول لدورة الأهلية للدفعة القادمة، ويتم تعوض بصرف خمس شهور كحد أقصى من تاريخ صدور نتيجة الأهلية حتى قبول لطلب الاعتراض.

الخيار الثالث وهو الطلب مرفوض.

الخيار الرابع وهو تحت الدراسة وهو أن اعتراضك في مرحلة الدراسة ولا يحق لك الدخول في دورة الأهلية القادمة.

لكن لماذا يمكن أن يتم رفض طلبك؟

ذلك لعدة أسباب وهي:

تباين المعلومات المدخلة في حساب المواطن مع المصادر.

تقديم مستند منتهي الصلاحية.

أن يكون المستند المقدم في طلب الاعتراض مرفوض.

التسجيل في حساب المواطن للعزاب يوفر فرصة للحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة، بشرط توافر الشروط المطلوبة. تأكد من استيفاء كافة المتطلبات قبل التقديم لتضمن الحصول على الدعم المستحق.