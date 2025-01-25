كل ما تحتاج معرفته عن شروط التسجيل في برنامج تمهير في السعودية

يعد برنامج تمهير من أبرز المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لدعم الخريجين من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف في القطاع الخاص. لكن قبل التسجيل في هذا البرنامج، يجب أن تكون على دراية بالشروط المطلوبة. في هذا المقال، نستعرض لك أهم شروط التسجيل في برنامج تمهير وكيفية الاستفادة من هذه الفرص المميزة.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير عن برنامج تمهير حيث أنه من أهم البرامج التي تم إطلاقها بهدف تدريب المواطنين السعوديين عن بعد حتى يتمكنوا من الالتحاق بوظائف مختلفة لذلك حرصنا على إعداد هذه المقالة للتعرف على الارتباط للتسجيل في تمهير وأهم مزاياها و شروط الالتحاق بها ثعثلل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

نبذة عن برنامج تمهير

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إطلاق برنامج تمهير الإلكتروني الذي يتيح للسعوديات والسعوديات التدريب عن بعد من أجل الحصول على فرص عمل متميزة والانخراط في سوق العمل، ويأتي ذلك بهدف تحسين أوضاع المواطنين السعوديين بعد الأحداث الأخيرة في الدولة التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية والوظيفية والاجتماعية.

رابط التسجيل في تمهير

برنامج تمهير هو أحد البرامج التي تم إطلاقها مؤخرًا بهدف تدريب الخريجين والخريجات ​​الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه، سواء من جامعات محلية أو أجنبية في مؤسسات مختلفة في القطاعين العام والخاص على اكتساب الخبرة والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة في سوق العمل.

أهم ما يركز عليه برنامج تمهير هو أن الخريج المشترك لم يعمل في أي وظيفة خلال الأشهر الستة الماضية، لأن الهدف الأساسي للبرنامج هو توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل لمساعدتهم على الانخراط في العمل. السوق وبالتالي تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما أعلن برنامج تمهير أنه سيقدم مكافأة قدرها 3000 ريال شهريًا للخريجين لمدة 3 إلى 6 أشهر لتشجيعهم على المشاركة والتدريب في البرنامج.

كما تم الإعلان عن أن البرنامج سيتحقق من أهلية المتقدمين خلال شهر واحد من تاريخ التقديم وسيتم دفع المكافأة في اليوم العاشر إلى الخامس عشر من كل شهر بعد تأكيد الاشتراك في البرنامج.

وأهم ما يميز البرنامج أنه يوفر للمتدرب تأمين ضد المخاطر المهنية وشهادة خبرة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي ويتم التسجيل في هذا البرنامج الخاص من خلال رابط التسجيل الخاص به والذي يمكن الوصول إليه من هنا.

شروط الاشتراك في برنامج تمهير

هناك عدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها المشاركون في برنامج تمهير وكانت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المشارك في البرنامج سعودي الجنسية.

يجب تقديم جميع المستندات والمستندات المتعلقة بالتأمين والخدمة الاجتماعية تفيد بأن المشترك لم يتسلم أي عمل حكومي أو خاص خلال الأشهر الستة الماضية.

يشترط ألا يكون المشترك متصلاً بأي وظيفة في الوقت الحالي.

يجب أن يكون المتقدم للبرنامج حاصلاً على درجة أعلى أو أعلى مثل درجة الماجستير والدكتوراه.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من البرنامج من قبل.

مزايا برنامج تمهير

يعد برنامج تمهير من أفضل البرامج التي تم إطلاقها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وهو من البرامج المستهدفة التي جعلت الكثير من الناس يوافقون على الاشتراك والتسجيل فيه للاستفادة من مميزاته العديدة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:-

يقوم البرنامج بتزويد المتدربين بحقائب تدريبية خلال فترة التدريب.

يتم منح الخريجين شهادة تدريب متدرب تشهد على الخبرة والكفاءة.

زيادة فرص العمل للخريجين وإكسابهم خبرات ومهارات جديدة في سوق العمل.

يعمل البرنامج على تزويد الخريجين بالمهارات وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل.

عيوب برنامج تمهير

لا شك أن هناك بعض الأخطاء في البرامج والتطبيقات التي يتم توفيرها من وقت لآخر ولها تأثير كبير في تقليل عدد مستخدمي هذا البرنامج حيث أشار بعض مستخدمي برنامج تمهير إلى أن هناك بعض البق فيه والتي تتلخص في الآتي:

يتم استبعاد الشخص الذي لا يستوفي شروط البرنامج من الجائزة المقدمة.

يتم أيضًا استبعاد الشخص الذي لم يكمل الدورة الإلكترونية التي يلتزم بتقديمها.

مساوئ تمهير تجربتي مع تمهير باستثناء استبعاد الاشخاص الذين لم يشاركوا في فترة التدريب.

لهذا يجب على المستخدم الامتثال لجميع الشروط حتى لا يواجه أي مشاكل مع البرنامج.

برنامج تمهير يقدم فرصة رائعة للشباب السعودي للحصول على تدريب احترافي واكتساب الخبرات العملية التي تسهم في تعزيز فرصهم الوظيفية. تأكد من أنك تستوفي جميع الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج.