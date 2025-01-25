طريقة تفويض تأشيرة العمل في السعودية ورسوم الخدمة

ُعد تأشيرة العمل من أهم الوثائق التي يحتاج إليها العامل الأجنبي للعمل في السعودية، ومن أجل تسهيل الإجراءات، يمكن للمواطنين السعوديين تفويض الآخرين لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتأشيرات العمل. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تفويض تأشيرة العمل في السعودية، بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بهذه الخدمة.

كتب محمد سعد – تفويض تاشيرة عمل السعودية واحدة من أهم الخدمات التي تُقدم من وزارة الخارجية السعودية، والتي اختصت طبقة الوافدين إليها بهدف العمل على أرضها، حيث تُمكنهم من البقاء على أرضها بالفعل ليكون عملهم على أرضها في ثوبه الشرعي، ومن خلال موقعنا سنقدم لكم الكثير من المعلومات المتعلقة بها ثمصخر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفويض تاشيرة عمل السعودية

مكنت الوزارة المقيمين على أرض المملكة بهدف العمل الاستفادة من تلك الخدمة في التسجيل وإدارة التفويض للتأشيرات، ويتم التفويض من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على موقع التأشيرة الإلكترونية منصة التأشيرات “من هُنا” .

. انقر على “خدمات المواطنين والمقيمين”.

اختر تقديم الخاصة بخدمة “التفويض على تأشيرة عمل مساند”.

اضغط على موافق.

اكتب البيانات المطلوبة من الموقع والتي منها: “رقم عقد مساند، جهة القدوم، رقم السجل وغيرها”.

اضغط بحث.

اضغط على إضافة تفويض..

اكتب اسم المكتب المفوض، الترخيص والملاحظة ذلك في حال وجودها.

انقر على إضافة واكتب بيانات الدفع بالفيزا التي منها: رقم الحماية، رقم بطاقة الدفع، الاسم وغيرها.

اضغط على دفع.

انقر على إرسال إلى البنك.

أدخل الرمز الذي قد وصلم على الهاتف واضغط Submit.

انتظر لتظهر صفحة بيانات الدفع التي تؤكد على كون العملية ناجحة.

رسوم خدمة تفويض عمل السعودية

تعمل وزارة الخارجية على تقديم هذه الخدمات على إثر سداد رسُوم الخدمة، والتي تأتي على النحو التالي:

دفع 39 ريال سعودي وهو ما يعادل 10 دولار أمريكي ونصف.

مسموح دفع تلك الرسوم من خلال الفيزا، ولا يُسمح باستردادها.

خدمات منصة التأشيرات على إنجاز

منصة إنجاز هي المنصة التابعة لوزارة الخارجية، والتي يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتأشيرات، وبها تتوافر الخدمات الآتية:

التفويض على تأشيرة: وهي خدمة يتم بها التفويض لأحد المكاتب التي تدعم خدمة تفويض العمالة؛ واستخدام تأشيرات العمل، ويمكن الاطلاع عليها “من هُنا”.

طلب الحصول على تأشيرة من الممثليات السعودية بالخارج: يتم من خلالها إدخال طلبات التأشيرات الخاصة بدخول المملكة، والوصول إليها يتم “من هُنا”.

منصة أبشر لتأشيرات الأعمال

تُقدم منصة أبشر والتابعة لوزارة الداخلية الكثير من الخدمات التي تختص بالتأشيرات والجوازات، ومن أبرزها ما يلي:

الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين: وهي خدمة تعرض كافة البيانات المتعلقة بالعمالة القادمة إلى المملكة بهدف العمل،

الاستعلام عن وصول العمالة: خدمة توضح العمالة التي لديها تأشيرة الخروج

إصدار الإقامة: يتم من خلالها عرض هوية المقيم، وإصدار سماح إقامة خاص بأفراد الأسرة أو استقدام عمالة منزلية من خلاله،

طرق التواصل مع منصة إنجاز

يتوافر على المنصة طرق عديدة للتواصل، يُمكن من خلالها الاستفسار عن كافة الخدمات المرغوب في معرفتها بالكامل، ومنها:

التواصل مع الدعم الفني عبر الرقم الموحد: (920011114).

التواصل من خارج المملكة: (00966920011114).

التواصل عبر البريد الإلكتروني “من هُنا”.

هل يمكن التفويض على تأشيرة سائق خاص؟

نعم يُمكن من خلال عمل تفويض إلكتروني.

كم المدة المتاحة لتفويض السيارة؟

لا تزيد عن 6 أشهر.

ما فائدة التفويض على السيارات؟

ضمان حق المالك في التعويضات الخاصة بالحوادث، وذلك لإمكانية المُفوَض بالتنصل من هذا الالتزام في حال ما لم يتم التفويض.

تفويض تأشيرة العمل يعد خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأفراد أو الشركات. تأكد من أنك على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة، بما في ذلك الرسوم والشروط اللازمة لإنجاز التفويض بشكل صحيح.