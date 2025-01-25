كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية في السعودية

تيُعد طلب الزيارة العائلية في السعودية من الخدمات التي تتيح للمقيمين دعوة أفراد عائلتهم لزيارة المملكة لفترة محددة. إذا قدمت طلبًا لزيارة عائلية، يمكنك الاستعلام عن حالته من خلال القنوات الإلكترونية التي توفرها وزارة الخارجية السعودية. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية والخطوات اللازمة لمعرفة حالة الطلب.

يعد استفسار عن طلب زيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية واحدة من أسهل الخطوات التي يمكن أن يقوم بها الشعب السعودي وخالية من المتاعب حيث توفر وزارة الخارجية وسيلة الاستعلام هذه من خلال منصتها الإلكترونية ويوفر الكثير من الوقت يزجضث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

الاستعلام عن طلب زياره عائليه

من خلال منصة تسمى منصة إنجاز عرضت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن طلبات الزيارة العائلية ويتم ذلك باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة:

من هنا الى منصة انجاز .

من الواجهة الرئيسية للموقع، انقر فوق اتصل بنا.

يكتب جميع البيانات الشخصية إلى الموقع المحدد.

أدخل رقم طلبك ورقم السجل.

اكتب رمز التحقق.

انقر فوق زر الاستعلام.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

في سياق المناقشة من خلال الاستعلام عن طلب زيارة عائلية، نلاحظ أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتقديم طلب زيارة وهذه الشروط هي:

لا تتجاوز مدة صلاحية تصريح الإقامة 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر.

لا يمكن تقديم الطلبات لأكثر من زوجة واحدة أو أطفال تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

مقدم الطلب حاصل على تأشيرة عمل للمملكة العربية السعودية وليس إقامة المرافق.

يرجى تقديم شهادة تثبت أنك قد تلقيت التطعيم ضد فيروس كورونا الجديد.

تصديق طلب زيارة عائلية

بعد معرفة كيفية استعلام زيارة عائلية إلى المملكة العربية السعودية وما هي الشروط المطلوبة لتقديم الطلب ويتم ذلك على النحو التالي.

قم بزيارة موقع وزارة الخارجية السعودية هنا.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب هذا الشخص.

اكتب المعلومات المطلوبة عن الشخص.

أدخل بيانات الشخص الذي تريد تجنيده.

انقر فوق عرض الطلب لمراجعة البيانات التي أدخلتها.

انقر فوق التالي.

اتبع الإجراء لإكمال الموافقة على طلبك.

أمور يجب توافرها عند طلب زيارة عائلية إلى وزارة الخارجية السعودية

قبل تقديم طلبك يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الزيارات العائلية مسموح بها لأقارب الدرجة الأولى وليس لأقارب الدرجة الثانية.

إذا كان الشخص المقيم في المملكة العربية السعودية متزوجًا من أكثر من زوجة، فلا يُمنح إذن الزيارة إلا لإحدى زوجات المقيم.

لن تتم الموافقة على طلبات الزيارة العائلية إذا كان الشخص المقيم في المملكة يحمل مرافقًا مقيمًا، ولكن سيتم الموافقة على طلب الزيارة فقط للمقيم الذي يشغل وظيفة مقيم.

يجب أن تكون فترة الإقامة 90 يومًا على الأقل، أي 3 أشهر على الأقل.

مدة صلاحية جواز السفر لمقدم الطلب هي 6 أشهر على الأقل، وإذا كانت مدة صلاحية جواز السفر أقل من ذلك فلن تتم الموافقة على طلب الزيارة العائلية.

يُسمح للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بزيارات عائلية على مدار العام، باستثناء الحج والعمرة وأجازاتهم.

تشترط وزارة الخارجية السعودية ألا يقل عمر الأطفال عن 18 عامًا عند تقديم طلب زيارة عائلية حتى يتمكنوا من زيارة الأقارب في المملكة.

رسوم طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

يتم تحديد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلى المملكة العربية السعودية وفقًا للمدة التي يرغب الزائر في قضاؤها في المملكة لغرض الزيارة:

إذا كانت الزيارة العائلية قصيرة الأجل فهذا يعني في نطاق 14 يومًا ما يعادل أسبوعين، أو 30 يومًا تعادل شهرًا واحدًا، أو 90 يومًا تعادل 3 أشهر.

في كلتا الحالتين الرسوم واجبة السداد وقت تقديم الطلب 300 ريال سعودي.

ومع ذلك إذا كانت مدة الزيارة العائلية 180 يومًا أي 6 أشهر، فستكون رسوم إصدار التأشيرة 3000 ريال سعودي.

إذا وصلت مدة الزيارة العائلية إلى 365 يومًا، أي سنة واحدة فإن الرسوم الواجب دفعها لإصدار التأشيرة هي 5000 ريال سعودي.

ومع ذلك إذا رغب مقدم طلب الزيارة العائلية في تمديد الزيارة لمدة عامين كاملين أي 730 يومًا في هذه الحالة تكون الرسوم المطلوبة 8000 ريال سعودي.

الأسئلة الشائعة

كيف أعرف إذا تمت الموافقة على طلب الزيارة الخاص بي؟

أدخل رقم طلب الدعوة الخاص بك ثم أدخل رقم الهوية الخاص بك، مما يعني رقم إقامتك، أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة انقر فوق زر البحث للحصول على المعلومات ويمكن للمستعلم التحقق من حالة الطلب المقدم.

كم من الوقت تستغرق الموافقة على الزيارات العائلية؟

تُمنح تأشيرة زيارة عائلية للمقيم المقيم بشكل قانوني في المملكة لإحضار أحد أقاربه من الدرجة الأولى للزيارة.

ما هي مدة الزيارات العائلية بعد الإذن؟

يُسمح للمتقدمين بشهر واحد من تاريخ الموافقة على طلب الزيارة المنزلية.

الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية يعد أمرًا بسيطًا إذا تم اتباع الخطوات الصحيحة. تأكد من مراجعة حالتك عبر المنصات الرسمية لتتأكد من تقدم الطلب وتحديثات حالته بشكل دائم.