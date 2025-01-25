كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة في السعودية

تعد تأشيرة الخروج والعودة من بين التأشيرات المهمة التي يحتاج إليها المقيمون في السعودية للسفر خارج المملكة والعودة إليها. إذا قدمت طلبًا للحصول على تأشيرة خروج وعودة، يمكنك الاستعلام عن حالتها ومعرفة ما إذا تم إصدارها أم لا من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة. في هذا المقال، سوف نستعرض كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة الخروج والعودة في السعودية.

كتب محمد سعد – يبحث الجميع على الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم علم حيث أبرمت إدارة الجوازات شراكة مع شركة علم لأمن المعلومات خِدْمَات مقيم علم للمنشآت العامة والخاصة، بما في ذلك أكثر من 20 خدمة رقمية، لأداء إجراءات الإقامة دون الحاجة إلى زيارة مكتب الجوازات لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع العلومات الخاصة بهذا الموضوع ضونسم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

استعلام عن تاشيره خروج وعوده

الاستفسارات غير المحدودة عن التأشيرة والمعاملات المختلفة ممكنة من خلال الاشتراك السنوي في الحزمة الشاملة للمقيم الدائم .

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الرسمية مقيم علم

املأ رقم التأشيرة أو رقم الإقامة في الحقول المطلوبة.

حدد الرقم المطابق من القائمة المنسدلة، مثل اسم المستخدم أو رقم جواز السفر أو تاريخ الميلاد أو تاريخ انتهاء التأشيرة.

بعد إدخال الخيارات المطلوبة مثل اسم المستخدم، انقر فوق “تأكيد”.

سترى صفحة تحتوي على رقم جواز السفر وتاريخ الإصدار ورقم التأشيرة ونوعها وفترة صلاحية التأشيرة.

يؤدي النقر فوق الحرف المطبوع إلى طباعة تقرير مفصل يمكن استخدامه في إجراءات مختلفة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

تهدف خدمة مقيم علم إلى تسهيل عملية الاتصال بين إدارة الجوازات وإدارة الموارد البشرية وإتمام المعاملات المختلفة بسهولة ودقة وضمان خصوصية المعلومات ومن أهم خدماتنا:

إصدار وإلغاء تصاريح السفر للمُعالين.

الإبلاغ عن جواز سفر ضائع أو تالف.

إصدار أو تجديد تصريح الإقامة للتحقق من هوية المقيم.

اطبع واستلم بطاقة الإقامة الخاصة بك.

استفسر عن إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المطلعين.

إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج / العودة وتأشيرات الخروج النهائي

الإبلاغ عن فقدان أو فقدان بطاقة الهوية أو جواز السفر.

تقرير التغيب عن العمل.

أضف المعالين أو افصلهم.

نقل المعلومات والخدمات.

إصدار واستلام وتجديد جوازات السفر.

تجديد فترة تأشيرة الزيارة.

التغيير الوظيفي.

استعلام عن: طلب زيارة عائلية برقم الطلب في السعودية

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط

ما نعنيه هنا هو رقم هوية الراعي أو المضيف والخطوات لا تختلف كثيرًا عن سابقتها ، لكننا نحتاج إلى تدوين التفاصيل مثل هذا:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

حدد الخدمات الفردية وقم بتسجيل اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

أدخل رقم التأكيد المعروض على الشاشة.

انقر فوق حقل الاستعلام الإلكتروني وحدد جواز السفر.

يأخذك هذا الموقع إلى صفحة حيث يجب تسجيل البيانات بدقة.

أدخل رقم معرف مضيفك ورقم تصريح الإقامة.

انقر فوق “عرض” للاطلاع على معلومات التأشيرة الخاصة بك وما إذا كانت قد انتهت صلاحيتها.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

إذا كان العامل خارج المملكة وأراد هو أو كفيله تمديد تأشيرته بحيث يكون دخوله قانونيًا، فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها:

دفع أي غرامات أو مخالفات مرورية تتعلق بمن تم تمديد تأشيرته.

ألا يكون مسجلاً كهاربين أو متوفين.

كن خارج المملكة العربية السعودية وقت تمديد التأشيرة.

يجب أن يتم التمديد قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ العودة.

لا تقل صلاحية إقامة العامل عن 90 يومًا بالإضافة إلى فترة تمديد للتأشيرات الصادرة لرحلة واحدة.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة

كما حددت المملكة العربية السعودية أسعارًا ورسومًا للحصول على تأشيرات الخروج والعودة بـ 200 ريال سعودي للرحلة الواحدة وأسعار ورسوم الحصول على تأشيرات الخروج لمدة شهرين.

لا توجد رسوم على تأشيرة الخروج النهائي.

رسوم تجديد أو إصدار تأشيرة مرافق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا هي 500 ريال سعودي.

تكلفة تأشيرة الخروج والعودة للرحلات المتعددة 500 ريال لمدة ثلاثة أشهر و 200 ريال لكل شهر إضافي.

الأسئلة الشائعة

متى تكون تأشيرتي سارية المفعول؟

بمجرد إصدار التأشيرة تكون صالحة لمدة عام واحد وفترة الصلاحية المتبقية (تختلف لكل عميل، يجب الاستعلام من خلال الخدمة الإلكترونية لوزارة العمل).

ما هي المدة القصوى لتمديد تأشيرة الخروج / العودة؟

تُمنح تأشيرات الخروج والعودة بناءً على طلب صاحب العمل وتخضع لفترة يحددها صاحب العمل لا تتجاوز ستة أشهر.

ما هي غرامات تأشيرة الخروج والعودة؟

وأكد الجوازات أنه سيتم الإعلان عن آلية لتمديد تأشيرات الخروج والعودة للمقيمين في الخارج بعد انتهاء أزمة وباء كورونا، ولن تتم إعادة المقيمين إلا في حال حصولهم على تأشيرات دخول سارية المفعول.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة في السعودية أصبح أسهل عبر منصات الحكومة الإلكترونية، مما يساعدك في متابعة حالة طلبك بكل سهولة. تأكد من تحديث بياناتك وتقديم طلبك عبر القنوات الصحيحة للحصول على أسرع خدمة.