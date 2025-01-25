مدة التحويل الدولي من بنك الرياض في السعودية وطريقة الاستعلام عن الحوالة

يعد بنك الرياض من أبرز البنوك في السعودية التي تقدم خدمات التحويلات الدولية للمواطنين والمقيمين. إذا كنت بحاجة إلى إرسال أو استلام حوالة دولية، من المهم أن تعرف المدة الزمنية اللازمة لإتمام التحويل، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن حالة الحوالة. في هذا المقال، سنتعرف على مدة التحويل الدولي من بنك الرياض وطريقة الاستعلام عن الحوالة بسهولة.

كتب محمد سعد – خدمة التحويل الدولي من بنك الرياض واحدة من الخدمات الهامة التي يتم تقديمها لجميع العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث تم إطلاق هذه الخدمة التي تمكن كافة المستخدمين عبر أي من قنوات الرياض، حيث يمكن تحويل الأموال بشكل مباشر بشكل دولي من خلال بنك الرياض، كما يتم استقبال الأموال بسهولة وفي وقت قليل، حيث يتم إتمام خدمة بنك الرياض تحويل دولي في غضون مدة تتراوح ما بين 24 وحتى 72 ساعة، والتي تقدم من خلال رسوم التحويل الدولي بنك الرياض بتكلفة تنافسية تتفوق على مختلف البنوك السعودية الاخرى، فقد أشار بنك الرياض أنه في حال القيام بتحويل الحوالة خلال ساعات العمل الرسمية والتي تكون بداية من الأحد وحتى يوم الخميس بداية من الساعة 9:00 صباحاً إلى 3 ظهراً، في هذه الحالة يتم وصول الحوالة مباشرة، ولكن في حالة تم التحويل خارج ساعات العمل، تصل الحوالة خلال ساعات العمل يقتند بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسوم التحويل الدولي بنك الرياض

هناك إختلاف كبير في قيمة مصاريف وكذلك رسوم التحويل الدولي من بنك الرياض، وذلك بناء على الطريقة التي يتم من خلالها التحويل من جانب العميل، وذلك سواء التحويل عن طريق الفرع أو في حالة التحويل إلكترونياً، وقد حدد بنك الرياض السعودي هذه الرسوم لتكون على النحو التالي.

رسوم التحويل الدولي من أحد فروع بنك الرياض السعودي والتي تصل إلى 75 ريال.

كما جاءت رسوم التحويل الدولي من الرياض أون لاين، أو استخدام غيرها من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك رسميا هي حوالي 50 ريال سعودي.

رسوم التحويل الداخلية والخارجية من بنك الرياض

خدمة بنك الرياض تحويل هي واحدة من الخدمات التي يقدمها البنك لمختلف العملاء، والتي تتيح إمكانية تحويل الأموال سواء بشكل داخلي أو بشكلٍ خارجي، وبناء على ذلك تختلف قيمة الرسوم المفروضة، والتي حددها البنك كما يلي.

جاءت رسوم تعريف مستفيد من خلال تطبيق الرياض أون لاين، أو من خلال استخدام الصراف الآلي، أو إستخدام الهاتف المصرفي مجانية، وذلك لتقديم هذه الخدمة بدون سداد رسوم مقابل ذلك.

وقد حدد البنك الرسوم المخصصة لتأسيس أمر دفع من خلال الفرع الخاص ببنك الرياض والتي جاءت على نحو 15 ريال سعودي.

في حالة إنشاء أمر دفع من خلال تطبيق الرياض أون لاين أو من خلال الصراف الآلي أو الهاتف المصرفي، يتم سداد قيمة تصل إلى حوالي 10 ريال فقط.

وقد جاءت الرسوم المتعلقة بالتحويل الداخلي المقدمة من بنك الرياض بشكل مجاني، والتي تتمثل في إجراء تحويل ومعاملة من بنك الرياض إلى بنك الرياض كذلك.

وقد حدد بنك الرياض الرسوم التي تتعلق بالتحويل السريع الذي يتم في نفس اليوم من قبل العميل، والتي تتم عن طريق الفرع لتكون على نحو 25 ريال.

وتتم خدمة التحويل السريع عبر القنوات الإلكترونية المختلفة التي تتمثل في الصراف، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص بالبنك، والهاتف المصرفي مقابل سداد رسوم تصل إلى 15 ريال فقط.

خدمة تحويل بنك الرياض

يحرص بنك الرياض على تقديم عدد متنوع من الخدمات للعملاء من خلال فروع البنك المتنوعة، ومن أهم الخدمات المقدمة هي خدمة تحويل بنك الرياض، والتي تتمثل في إجراء الحوالات الدولية بنك الرياض، والحوالات الداخلية كذلك، وتتمثل خدمات التحويل فيما يلي.

خدمات التحويل الداخلية، وتكون من بنك الرياض إلى بنك الرياض.

خدمات التحويل الدولية، والتي تتم من خلال تحويل الحوالات بشكل دولي للبنوك الأخرى سواء داخل السعودية او خارجها، وبأكثر من طريقة.

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طريقة التحويل من تطبيق بنك الرياض

يتيح بنك الرياض أكثر من طريقة لتحويل الأموال والحوالات من قبل العملاء، ومن أهم هذه الطرق هي طريقة التحويل من تطبيق بنك الرياض، ويمكن إتمام حنة تحويل بنك الرياض عن طريق التطبيق من خلال إتباع ما يلي.

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى موبايل الرياض.

ثم اختيار إضافة مستفيد بنك دولي من خدمة الحوالات الدولية، وهي خدمة “سويفت”، عن طريق تحديد أيقونة خدمة “إدارة المستفيدين”.

بعد ذلك يتم تفعيل المستفيد، عن طريق إختيار خدمة الرد الآلي، أو من خلال جهاز الصراف الآلي، أو عن طريق هاتف الرياض، أو من خلال التوجه إلى زيارة أقرب فرع من فروع بنك الرياض في السعودية.

تحديد خدمة تحويل الأموال لمستفيدي الحوالات الدولية سويفت.

عن طريق الضغط على ايقونة “حوالة” وإتمام العملية.

كيفية التحويل من بنك الرياض إلى بنك محلي

يحتاج عدد كبير من العملاء إتمام خدمة تحويل بنك الرياض إلى بنك محلي آخر في المملكة العربية السعودية، وهي الخدمة التي تقدم للعملاء ويمكن اجراؤها بأكثر من طريقة، ويتم إجراء خدمة التحويل من بنك الرياض إلى بنك محلي من خلال إتباع ما يلي.

أولا يتم الدخول مباشرة إلى أون لاين الرياض.

تسجيل بيانات الدخول مباشرة إلى أون لاين الرياض، عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وفي حالة عدم امتلاك حساب مسبق، يتم اختيار أيقونة إنشاء حساب اون لاين في بنك الرياض.

بعد ذلك إختيار أيقونة مستفيد جديد إلى الحساب الخاص بالمستخدم.

تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيد من خلال اختيار أيقونة “إدارات الحوالات”.

ويمكن أن يتم القيام بهذه الخدمة من خلال خدمة الهاتف المصرفي لبنك الرياض.

الأسئلة الشائعة حول التمويل الدولي من بنك الرياض

يحتاج الكثير من الأشخاص إلى الإجابة على بعض الأسئلة الشائعة بخصوص مدة التمسوها الدولي من بنك الرياض، و رسوم التحويل الدولي بنك الرياض، لذلك نستعرض أبرز الإجابات عن التساؤلات الأكثر تداولا في هذا الصدد.

ما هي مدة التحويل الدولي بنك الرياض؟

تستغرق مدة التحويل الدولي بنك الرياض السعودي من 48 إلى 72 ساعة عمل، والتحويل مباشرة أثناء ساعات العمل.

ما هي رسوم التحويل الدولي بنك الرياض؟

رسوم التحويل الدولي من فروع بنك الرياض على نحو 75 ريال سعودي، والتحويل من خلال الرياض أون لاين على نحو 50 ريال سعودي.

ما هي طريقة التحويل من تطبيق بنك الرياض؟

التحويل عبر تطبيق بنك الرياض يكون من خلال تحميل التطبيق على الهاتف واختيار المعاملة.

بفضل خدمات بنك الرياض للتحويلات الدولية، يمكن للمستفيدين إرسال الأموال واستلامها بسرعة وأمان. تأكد من متابعة حالة حوالتك عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة لتجنب أي تأخير أو مشكلة.