طريقة تجديد اللوحات القديمة للسيارات في السعودية ورسوم التجديد

تعد عملية تجديد اللوحات القديمة للسيارات في السعودية من الإجراءات الهامة التي يجب على مالكي السيارات الالتزام بها وفقًا للوائح المرور في المملكة. توفر إدارة المرور السعودية طريقة سهلة لتجديد اللوحات القديمة عبر قنوات إلكترونية وأماكن مخصصة. في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تجديد اللوحات ورسوم الخدمة المتعلقة بذلك.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من مالكي المركبات عن طريقة تجديد اللوحات القديمة إلى لوحات جديدة لأن اللوحات غير واضحة تمامًا أو مفقودة ويجب عليك اتباع الخطوات والتعليمات لتقديم طلب تجديد اللوحة بعد استيفاء الشروط اللازمة ، يتم تحديث الدهان زثوخب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تبديل اللوحات القديمة

يتطلب تعديل لوحة قديمة العديد من الخطوات وفيما يلي الخطوات التفصيلية:

يجب تقديم نموذج لاستبدال اللوحة القديمة .

توافر تأمين سيارة ساري المفعول.

الالتزام بفحص المركبة ومتابعة ما بعد البيع.

أرسل رخصة قيادتك ونسختها.

تغيير لوحة السيارة عبر أبشر

من هنا قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

انقر فوق المدفوعات الحكومية، مدفوعات وزارة الداخلية ، المرور.

بعد ذلك اضغط على “اصدار لوحة مركبة”.

دفع رسوم استبدال لوحة الترخيص بقيمة 100 ريال سعودي.

توجه إلى أقرب فرع مرور واستلم تصريحًا مؤقتًا ليُصرح له بإصدار لوحات ترخيص.

يرجى ملء المعلومات الضرورية مثل “رقم الشاسيه ورقم الشاسيه واختيار نوع التسجيل”.

انتظر أسبوعين قبل الاستفسار عن طلبك والذهاب إلى ترافيك لاستلام لوحتك الجديدة.

شروط استبدال لوحات السيارات

يجب أن تكون لوحة الترخيص تالفة أو مكسورة.

يجب أن تكون المركبات التي سيتم استبدال لوحات ترخيصها مسجلة باسم مالك واحد.

رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن تكون المركبة المراد استبدال لوحة ترخيصها خالية من المخالفات المرورية.

نسخة من تأمين السيارة ساري المفعول.

إحضار أصل استمارة تسجيل المركبة وصورة عنها.

تجديد لوحة السيارة السعودية

تجديد لوحات السيارات السعودية من الخدمات المتميزة التي تقدمها إدارة النقل بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ضمن مجموعة من الإجراءات والشروط وذلك ليحصل المستفيد على لوحة جديدة بدلاً من القديمة ولاحظ هنا أن شروط تجديد رخصة السعودية هي:

أكمل البيانات في النموذج المعطى لتحديث لوحة السيارة السعودية.

أحضر نسخة من تسجيل مركبتك لتحديث لوحة الترخيص الخاصة بك.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال الشخصية لمالك السيارة السعودي.

إذا لم يكن مالك السيارة سعوديًا، فيرجى إحضار نسخة من تصريح إقامتك.

إذا كان المالك مؤسسة أو شركة، احضر نسخة من السجل التجاري.

يرجى دفع الرسوم المقررة لتجديد لوحة الترخيص الخاصة بك.

صلاحية رخصة المركبة.

التفتيش الدوري.

يرجى تقديم نسخة من المركبة الأصلية ورخصتها.

يرجى إرفاق صورة من تأمين السيارة ساري المفعول.

عدم وجود مخالفات لتغيير لوحات ترخيص المركبات.

كيفية تحديث لوحات السيارات في السعودية

فيما يلي الإجراءات والأساليب المعتمدة لتجديد اللوحات في المملكة العربية السعودية:

تعبئة استمارة صب لوحة السيارة من قبل السلطة المختصة.

أحضر لوحتك القديمة للاستبدال بلوحة جديدة.

يرجى دفع الرسوم المقررة لتجديد لوحة الترخيص الخاصة بك.

يرجى إحضار ملف لتخزين وثائق تجديد رخصة السيارة.

بناءً على هذه الإجراءات، تم تقديم طلب تجديد لوحة السيارة للمملكة العربية السعودية ويجب مراجعته من قبل السلطة المختصة خلال 15 يومًا للحصول على لوحة جديدة.

تعرف على: طريقة نقل الملكية للمركبات في السعودية

الاستعلام عن صلاحية استمارة السيارة برقم اللوحة

يمكن الحصول على خدمة الاستعلام عن التحقق من صحة المركبة من خلال منصة أبشر في أي وقت وفي أي مكان يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن صلاحية تسجيل مركباتهم باستخدام رقم الهوية أو رقم الإقامة إذا كانوا مقيمين أو رقم لوحة المركبة.

ادخل إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا” أو ادخل إلى تطبيق أبشر من هاتفك المحمول.

انقر فوق أيقونة أبشر الشخصية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

حدد “اتصل بنا” من بين الخيارات المتاحة على المنصة.

انقر فوق “مرور”.

الرجاء تحديد “استفسارات حول بيانات النموذج”.

أدخل رقم الهوية الخاص بك ، سواء كان الرقم القومي أو رقم المقيم.

أدخل رقم لوحة ترخيص مركبتك.

انقر فوق الزر “إظهار” لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالنموذج وتاريخ تحديثه

الأسئلة الشائعة

كيف تستبدل لوحة السيارة بلوحة طويلة؟

الخطوة الأولى هي أن يقوم مالك السيارة أو ممثله المفوض بالحجز لدى وكالة النقل بعد ذلك، يذهب السائق أو مالك السيارة إلى مكتب نقل قريب ويقدم طلبًا لتغيير اللوحة دفع رسم 100 ريال للوحة العنوان.

ما هي تكلفة تبديل اللوحات بين سيارتين؟

يتم دفع الرسوم من خلال الحساب البنكي المخصص للسيارة. الرسوم 400 ريال للمركبة و 700 ريال للمركبة الخاصة. يتم الدفع بموجب خيار استبدال لوحة مركبة المالك أو تغيير لوحة السيارة

هل يمكنني شراء لوحة بدون سيارة؟

لكي يتمكن الشخص من نقل ملكية لوحة السيارة وهناك سلسلة من الشروط التي يجب الوفاء بها ومن أهم هذه الشروط: أن كلا السيارتين تنتمي إلى نفس الشخص.

تجديد اللوحات القديمة للسيارات يعد خطوة أساسية لضمان امتثال السيارة للأنظمة المرورية في السعودية. تأكد من إجراء التجديد في الوقت المحدد ودفع الرسوم اللازمة لضمان استمرار صلاحية لوحات سيارتك