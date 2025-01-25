طريقة التسجيل في التعداد السكاني في السعودية بالخطوات

التعداد السكاني في السعودية يعد من أهم المشاريع التي تهدف إلى جمع بيانات دقيقة عن السكان في المملكة، وهو يساعد في رسم سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة. التسجيل في التعداد السكاني هو خطوة أساسية لضمان دقة المعلومات ونجاح المشروع. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة التسجيل في التعداد السكاني في السعودية بالتفصيل وبالخطوات الصحيحة.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير عن رابط التسجيل في التعداد السكاني حيث أنه واحد من الروابط الأكثر شعبية التي تدفعها الحكومة السعودية في الوقت الحالي ونتيجة لذلك يعمل مكتب الإحصاء في المملكة العربية السعودية على كشفها وتثقيف مواطنيها حول كيفية عملها، وهذا مدرج في بياناته في إطار إجراء جميع التحليلات السكانية من خلال عدة منصات عضتشخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التسجيل في التعداد السكاني النفاذ الوطني

لاحظ أن التسجيل الذاتي يختلف عن التسجيل العام والذي وضع مكتب الإحصاء له عدة إجراءات منها:

قم بزيارة بوابة التعداد السعودي هنا.

يجب عليك تسجيل الدخول من علامة التبويب النفاذ الوطني

يجب أن تنتظر حتى تنتهي صفحة تسجيل الدخول المحلية من التحميل.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية الخاصين بك.

ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور المسجلة في منصة أبشر.

انقر فوق تسجيل الدخول الأخضر المسجل.

ستحتاج إلى ملء رمز التحقق المعروض أمامك في المساحة المتوفرة.

للإحصاءات يجب عليك اتباع خدمة التسجيل الخاصة بالمتعاونين معك.

سيتم تقديم بعض الإرشادات التي يجب عليك اتباعها للمصادقة على طلبك.

الهيئة العامة للاحصاء تسجيل جديد

من خلال معرفة الرابط للتسجيل في احصائيات التعداد الذاتي لتعداد، يجب أن تكون على دراية ببعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها لمعرفة أحدث الإحصاءات المنتجة.

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الرجاء تسجيل الدخول إلى صفحة قاعدة بيانات الإحصائيات هنا.

يجب عليك النقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول في الجزء العلوي من الشاشة.

انقر فوق رمز إنشاء حساب جديد.

أدخل اسمك الأول ثم اسمك الأخير.

يجب عليك كتابة تاريخ ميلادك وعنوان بريدك الإلكتروني بهذا الترتيب.

يجب تحديد جنس المسجل من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم هاتفك المحمول وانقر فوق علامة التبويب “التالي”.

يجب عليك إدخال كلمة المرور الخاصة بك وتأكيدها انقر فوق التالي.

يجب تقديم جميع التفاصيل الخاصة بمستوى تعليمك ومكان عملك.

يجب عليك اختيار مجال اهتمامك انقر فوق رمز التالي.

أدخل الرمز المسجل ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل لإجراء التحقق المطلوب.

تعرف على: كيفية توثيق معلوماتك من خلال النفاذ الوطني في السعودية

شروط التسجيل في التعداد السكاني الذاتي

بعد مراجعة الرابط للتسجيل في الإحصاء الذاتي تجدر الإشارة إلى أن الجهاز يفرض عدة شروط يجب توافرها إذا كنت ترغب في التسجيل في التعداد الذاتي وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدمون للتسجيل من مواطني المملكة العربية السعودية إذا كانوا أفرادًا أو عائلات كاملة.

يجب أن يكون عمره 20 عامًا أو أكبر.

لا يُطلب من المهاجرين التسجيل في التعداد السكاني الخاص بهم.

يجب أن يكون لدى المتقدمين حساب صالح على منصة أبشر أو بوابة الوصول الوطنية.

يجب تقديم نسخة من تحليل الحمض النووي للفرد.

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل يعمل لدى إحدى الشركات المعتمدة الموجودة في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص.

مطلوب خبرة في العمل مع أحدث المعدات المتطورة.

يجب ألا تكون المؤهلات التعليمية للشخص أعلى من شهادة الثانوية العامة.

يجب أن تجتاز مقابلة شخصية أجراها معه.

يجب أن يحضر جميع التدريبات التي تقدمها السلطات.

طريقة التواصل مع الهيئة العامة للإحصاء في المملكة

من خلال معرفة رابط التسجيل في احصائيات التعداد الذاتي للسكان لعام ستتمكن من رؤية طرق مختلفة للاتصال بنا، بما في ذلك:

رقم الهاتف: (0920020081).

استفسارات البريد المباشر: NSA@stats.%20gov.%20sa

انقر هنا للاستفسارات على الموقع الرسمي.

عنوان الهيئة: برج تمكين 31 ، الرياض ، المملكة العربية السعودية.

اتصل بنا على عنواننا البريدي: ص.ب 3735 ، الرياض (11481).

الأسئلة الشائعة

ما هي مخالفة عدم التسجيل للإحصاء؟

دائرة محادثة الإحصاء: رفض تقديم البيانات التي يتطلبها التعداد سيؤدي إلى غرامة 500 ريال.

كم راتب التعداد السكاني؟

أولاً: وظيفة عداد التعداد: 6000 ريال. ثانياً: وظيفة مراقب التعداد: 12 ألف ريال. ثالثاً: وظيفة مشرف التعداد 24.000 ريال سعودي.

التسجيل في التعداد السكاني يعد أمرًا مهمًا لكل المواطنين والمقيمين في السعودية للمساهمة في توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي. تأكد من اتباع الخطوات الصحيحة والإجابة على الأسئلة بدقة لضمان مشاركتك الفعالة في التعداد..