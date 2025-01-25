طريقة معرفة استحقاق الدعم السكني للمواطنين في السعودية

يعد الدعم السكني أحد البرامج الحكومية في السعودية التي تهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين من خلال تقديم الدعم المالي أو الخدمات السكنية. لمعرفة استحقاقك لهذا الدعم، يتعين على المواطنين اتباع بعض الخطوات الإلكترونية عبر البوابة الرسمية للدعم السكني. في هذا المقال، سنوضح لك كيفية معرفة استحقاق الدعم السكني وتفاصيل العملية.

كتب محمد سعد – يسعى كثير من المواطنين السعوديين لمعرفة استحقاق الدعم السكني، حيث تعمل الحكومة السعودية دائمًا لصالح المواطن وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، فقامت بتقديم خدمة للمواطنين وهي الدعم السكني، وذلك من خلال صندوق التنمية العقارية عن طريق البوابة الإلكترونية سكنى، والهدف منه توفير سكن لائق مناسب طبقا لمبادىء والمعايير الإنشائية المتميزة ????? بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وذلك عن طريق تقديم دعم من خلال هذا البرنامج لجميع المحتاجين بمختلف الفئات، طبقًا لأولويات بداية من كبار السن والأرامل والأيتام وأيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك عن طريق تقديم قروض ومنح أسكانية بهدف البناء أو استكمال البناء،وأيضا من أجل القيام بأعمال الصيانة للمساكن الموجودة بالفعل إذا لزوم لها بعض التعديلات.لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال حول استحقاق سكني برقم الهوية.

كيف يتم معرفة استحقاق الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان السعودى بنشر رابط معرفة استحقاق الدعم السكني، لكي يوفر خدمة الاستعلام عن الدعم السكني برقم الهوية بشكل فوري.

حيث توفر الوزارة أحد المنتجات السكنية التي يمكن أن تشمل شقة أو فيلا،و يمكن أن تكون قطعة أرض، او البناء الذاتي لمن يملك أرض، كما يمكن مبادرة الشراء من السوق، تاون هاوس

فيقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى منصة سكني، ويمكن من خلال تطبيق سكني، ثم يختار خدمة التحقق من الاستحقاق من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة

ويمكن معرفة استحقاق الدعم السكني في منصة سكني بالطريقة الآتية:

القيام بالدخول إلى منصة سكني.

ثم بعد ذلك الضغط على خيار تسجيل جديد.

القيام بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم عليك بالضغط على أنا لست روبوت.

الخطوة التالية الضغط على استلام كلمة المرور المؤقتة.

ثم بعدها يتم الانتقال تلقائيا إلى صفحة تسجيل البيانات، وذلك من رقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرها.

القيام بالضغط على التفعيل للتقديم على الدعم السكني، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

والإجابة على التساؤل المطروح، ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

كيف يتم تقديم طلب دعم سكني

يمكن تقديم طلب الدعم السكني بعد إنهاء عملية التسجيل في منصة سكني بإتباع الخطوات التالية:

اولا القيام بالدخول على منصة سكني.

ثم القيام بالضغط على التقدم بطلب الدعم السكني.

عليك القيام بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الإجابة على التساؤلات الموجودة.

ويجب التأكد جيداً من صحة البيانات والمعلومات التي تقوم بكتابتها.

بعد القيام بعملية التسجيل لطلب الدعم السكني ستظهر رسالة مكتوب توضح أنك مؤهل للحصول على الدعم السكني.

ما هي شروط دعم سكني للمتزوجات

قامت وزارة الإسكان السعودي بتحديد بعض الشروط والأحكام التي لابد من توافرها في المتقدمة على قرض السكني وذلك لقبول طلب القرض،حيث يقدم قرض سكني للمتزوجات إلى المواطنة السعودية ببعض الشروط منها:

ضرورة إقامة المتقدمة للدعم على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بشكل دائم وليس مؤقت.

على المتقدم الدعم ان تكون لا مسكن للعيش به.

عمر زوج المتقدمة يشترط ألا يقل عن 25 عام، ولكن ليس هناك عمر محدد للزوجة.

عدم حصول أسرة المتقدمة على الدعم السكني مسبقاً من وزارة الإسكان.

يشترط الزوج والزوجة أن يكونوا سعوديين حيث تكون المتقدمة تابعة إلى زوجها في الدعم السكني.

تمام الموافقة على كل الشروط والأحكام.

كيف يتم استحقاق سكني برقم الهوية

يتم معرفة استحقاق سكني برقم الهوية من خلال عدة خطوات هي:

القيام اولا بفتح رابط منصة الدعم السكني.

ثم عليك الضغط على خدمات واختيار التحقق من الاستحقاق.

الخطوة التالية هي القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية وأيضًا رمز المرور في صفحة البيانات.

وبعد الإنتهاء من الخطوة السابقة قم بإعادة إدخال رمز الصورة المرئية بشكل صحيح، والضغط على تسجيل الدخول.

واختياراستعلام الدعم السكني من القائمة، والقيام بإدخال البيانات المطلوبة لذلك، والضغط اخير على استعلام.

نظام الدعم السكني الجديد للأرامل

المرأة الأرملة يحق لها التقديم في نظام الدعم السكني الجديد للحصول على الدعم ، ولكن يجب أن تتوافر بعض الشروط قبل التقديم وهي:

يجب أن تكون المرأة المتقدمة للدعم السكني سعودية الجنسية.

ومن الشروط أيضا أن تكون الأرملة من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم وليس مؤقت.

وجود دخل شهري ثابت للمتقدمة،امتلاكها حساب بنكي ساري.

ألا تكون الأرملة المتقدمة قد حصلت على الدعم السكني سابقا.

ضرورة عدم امتلاكها أصول أو أى وحدات سكنية مسجلة باسمها خلال آخر 5 سنوات.

كم مبلغ الدعم السكني

الدعم السكني يختلف قيمته من أسرة إلي الأخرى، لذلك قامت الحكومة تم بإضافة آلية إلكترونية لحاسبة قيمة الدعم، ويتم إستخدامها بسهولة بالطريقة التالية:

الدخول أولا إلى موقع الدعم السكني

وبعد الدخول إلى القائمة الرئيسية عليك بالضغط على حاسبة الدعم.

والخطوة التالية هي تحديد قيمة التمويل ومدة التمويل وأيضا عدد أفراد الأسرة.

ثم عليك بإدخال قيمة الدخل الشهري، والقيام بالتعهد بإخلاء المسؤولية.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة أحسب.

ما هي شروط الموافقة على الدعم السكني؟

قامت وزارة الإسكان بالسعودية بتحديد آليات وشروط الموافقة لكي يتم الحصول على الدعم، والاستفادة من هذه الخدمة وهي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة في الأراضي السعودية وقت تقديم الطلب.

ضرورة ألا يزيد العمر عن ٢٥ عام.

المتقدم للدعم يجب ألا يكون له منزل مناسب خلال خمس سنوات ماضية، سواء كان له أو لأي أحد من أفراد أسرته.

عدم وجود دخل يكفى لشراء سكن.

عدم امتلاك اسرة المتقدم أكثر من ثلاثة سيارات بهدف الاستخدام الشخصي.

عدم حصول المتقدم مسبقا على دعم سكنى من الحكومة، وأيضًا أفراد أسرته.

في حال إذا كان المتقدم للطلب امرأة، فيجب أن تكون مطلقة أو أرملة، وأيضًا أن يكون مر أكثر من سنتين على ذلك.

ويمكن للأخوة أو من ينوب عنهم التقدم بطلب الدعم، ولكن يكون ذلك في حالة وفاة والدهم.

ما هى شروط استحقاق النساء للدعم السكني؟

يمكن للنساء أن تكون مؤهلة لمعرفة استحقاق الدعم السكني إذا توفرت بعض الشروط هى:

يجب أن تكون المراة المتقدمة سعودية الجنسية.

ضرورة أن تكون المرأة المتقدمة هي العائل الوحيد لأولادها.

ويمكن أيضًا في حالة أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة وتعول أبنائها الذكور ولكن يجب أن لم يتجاوزوا سن 25 عام، وأيضًا الإناث حتى سن الزواج.

فى حالة إذا كانت المرأة غير سعودية ولكنها تعول أبنائها السعوديين وزوجها متوفي فإنها تستحق الدعم .

وعند تجاوز المرأة سن 25 عام دون زواج.

مرور عامين على تاريخ الطلاق، أما الأرملة تكون بدون تحديد سن لذلك.

تقديم الزوجة أو الأم الأوراق التى تثبت أنها تعول أبنائها.

عدم استفادتها من الدعم السكني مسبقًا.

كيف يمكن للمتزوجة التقديم فى الدعم السكني؟

أصبح المرأة المتزوجة لها فرصة التقديم على القرض السكني إلكترونيًا وذلك عبر بوابة الدعم السكني عن طريق خطوات بسيطة هى:

الدخول أولًا إلى الرابط الرسمي للدعم السكني.

ثم الضغط على انشاء حساب جديد، او القيام بتسجيل الدخول إذا كان لديك حساب مسجل سابقًا.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل مثل رقم الهوية والإسم، وأيضًا تاريخ الميلاد.

ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام، وبعدها استكمال إدخال بيانات تسجيل الحساب.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال وأيضًا كلمة المرور، والقيام بتأكيد كلمة المرور، وبعدها الضغط على تسجيل.

الضغط على قرض سكني للمتزوجات من القائمة الرئيسية بعد ذلك،ثم القيام بملئ نموذج التقديم على قرض السكني للمتزوجات.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع.

وبعد ذلك القيام بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

وأخيرًا بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

وفى النهاية نكون قد تعرفنا على جميع المعلومات الخاصة عن معرفة استحقاق الدعم السكني من خلال هذا التقرير.

معرفة استحقاقك للدعم السكني تعد خطوة هامة للمواطنين الذين يسعون للحصول على سكن ملائم، حيث توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان القنوات الإلكترونية لتسهيل هذه العملية. تأكد من تحديث بياناتك بانتظام لضمان الحصول على الدعم في الوقت المحدد.