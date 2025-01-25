شروط وطريقة إصدار جواز سفر للتابعين في السعودية

إصدار جواز السفر للتابعين في السعودية هو أحد الإجراءات الهامة التي يحتاج إليها المقيمون في المملكة لتوثيق سفرهم إلى الخارج. يشمل ذلك إصدار جواز سفر للزوجة أو الأبناء التابعين للمقيم أو المواطن. في هذا المقال، سنتعرف على الشروط اللازمة وطريقة إصدار جواز سفر للتابعين في السعودية.

كتب محمد سعد – طريقة اصدار جواز سفر للتابعين من الطرق الهامة حيث أن جواز السفر من أهم الوثائق الثبوتية التي يطلبها أي شخص يرغب في السفر للخارج وجواز السفر هو وثيقة هوية تبين الشخص ومن أين هو والكثير من المعلومات عنه، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نعمل على توفير جميع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع لهزال بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيف اطلع جواز سفر سعودي للنساء

هناك عدة خطوات مهمة في عملية طلب جواز السفر منها:

أدخل أولًا موقع وزارة الداخلية أبشر وابدأ في تسجيل الدخول.

ادفع الرسوم للحصول على جواز سفر جديد.

احجز عبر الإنترنت وادخل إلى الخدمة عبر الإنترنت وانقر على خيار إصدار جواز سفرك.

اكتب اسم مقدم الطلب وحدد فترة صلاحية جواز السفر ثم اختر مكان استلام جواز السفر من خلال البريد السعودي أو إدارة الجوازات.

حدد المكان الذي تريد استلام جواز سفرك فيه وانقر على خيار “أوافق على الشروط والأحكام” لتأكيد طلبك.

تحقق من بيانات مقدم الطلب على النسخة التجريبية من جواز السفر التي سيتم عرضها أمامك للتأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح وبدون أخطاء.

سيكون النقر فوق خيار الطباعة هو الخطوة الأخيرة في إصدار جواز السفر.

طريقة اخراج جواز سفر سعودي

توفيرًا للوقت والجهد تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها بعض الخطوات البسيطة التي يمكنهم اتباعها للحصول على جواز سفر سعودي إلكترونيًا فقط اتبع الخطوات التالية:

أولًا: تحتاج إلى النقر هنا لتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على منصة أبشر.

ابدأ في الدفع مقابل جواز سفرك الجديد باستخدام إحدى طرق الدفع الإلكترونية التي توفرها منصة أبشر.

ثم انتقل إلى موقع الويب وحدد الخدمات الإلكترونية وحدد إصدار جواز السفر.

للحصول على جواز سفر، يرجى تقديم اسمك مع تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر وموقع الاستلام عبر البريد الإلكتروني أو من خلال إدارة جوازات المملكة العربية السعودية.

انقر فوق أيقونة موافق في قسم الشروط والأحكام حتى يتم تأكيد طلبك.

بعد ذلك، ستتم طباعة نموذج جواز السفر.

قم بإعداد حجز إلكتروني مسبقًا مع إدارة الجوازات من خلال الرابط التالي على موقع خدمات أبشر: رابط خدمات أبشر السعودية.

اطبع الموعد إلكترونيًا وتوجه إلى المديرية بناءً عليه.

يذهب الأب أو الوصي على المولود إلكترونيًا إلى مكتب الجوازات في التاريخ المحدد.

استلام استمارة إصدار جواز سفر حديثي الولادة أو الأطفال وتعبئة البيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات المدخلة جميع البيانات المدخلة هي كتابة الاسم الكامل ومكان الميلاد وتاريخ ومكان الميلاد باللغتين العربية والإنجليزية.

يمكنك طباعة نموذج طلب جواز السفر بصيغة PDF وملء البيانات وإحضارها إلى مكتب الجوازات في الموعد المحدد، ويمكنك اختيار النموذج وطباعته من هذا الرابط : دليل النماذج الإلكترونية السعودية.

تعرف على: طريقة تحديث بيانات الجواز في ابشر السعودية

شروط حصول المرأءة على جواز السفر السعودي

وضعت المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المرأة أن تكون على علم بها من أجل الحصول على جواز سفر، وقد تشمل شروط إصدار جوازات السفر للمرأة في المملكة العربية السعودية ما يلي:

يجب أن تكون المرأة التي تتقدم بطلب للحصول على جواز سفر سعودي الجنسية ومقيمة في المملكة العربية السعودية.

ألا تكون المرأة قد قدمت الطلب المرفق في أي جواز سفر آخر.

في حالة وفاة والد الفتاة أو وليها ، يمكن للفتاة الحصول على جواز سفر عن طريق ولي الأمر أو الوصي ، ويتم ذلك عن طريق إثبات مشكلة قانونية.

دفع جميع الرسوم المرتبطة بتقديم طلب جواز السفر الخاص بك.

عدد 2 صور شخصية مقاس 4 * 6.

يجب عدم سحب الصور أو تحميلها أو بشكل فوري.

الشرط الأساسي هو أن تكون للصورة خلفية بيضاء.

يجب على المرأة الالتزام بالزي الرسمي السعودي وإظهار ملامح وجهها بالكامل.

إذا كانت المرأة ترتدي نظارة ، فيجب أن تكون عدسات النظارة شفافة حتى لا تعكس الصورة الضوء، وحتى يمكن رؤية ملامح العينين بوضوح تام.

الوضع الرئيسي للتصوير هو عدم إمالة الكاميرا أو الاستلقاء عليها يجب أن يكون الوضع الرئيسي هو الوضع المباشر للكاميرا.

لن يتم إصدار جوازات السفر في حالة وجود ظلال أو نقاط على الصورة.

يحظر استخدام المؤثرات والفلاتر على صور جواز السفر السعودي.

لن يتم قبول الصور بالأبيض والأسود يجب أن تكون الصور ملونة للحصول على جواز السفر.

الأسئلة الشائعة

بعد أن تعرفنا على طريقة اصدار جواز سفر للتابعين ولم يتبقى سوى الإجابة على هذه التساؤلات:

هل يمكن للأم الحصول على جواز سفر طفل سعودي؟

نعم، يمكن للأمهات الحصول على جوازات سفر لأبناء المملكة العربية السعودية الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة وما فوق سن الحضانة وقد لا يتمكن الضيوف الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا من استخدام الخدمة.

مدة استخراج جواز السفر السعودي

في حالة الإصدار عبر أبشر سيستغرق الأمر يومين عمل وتحتاج إلى التحقق من إدارة الجوازات بصورتك الجديدة وجواز سفرك.

ما هي رسوم اصدار جواز سفر سعودي؟

300 ريال لمدة 5 سنوات و 600 ريال لمدة 10 سنوات.

إصدار جواز السفر للتابعين خطوة مهمة لتنظيم إجراءات السفر، ويجب على المتقدمين الالتزام بالشروط المحددة لضمان إصدار الجواز بشكل سريع وسلس. تأكد من تقديم كافة المستندات المطلوبة من خلال القنوات الإلكترونية أو مراكز الجوازات.