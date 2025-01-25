انطلاق أولى رحلات طيران الرياض وأسعار التذاكر المتاحة

أعلنت شركة طيران الرياض عن انطلاق أولى رحلاتها في خطوة هامة لتعزيز قطاع النقل الجوي في المملكة. تتيح هذه الرحلات الجديدة للمسافرين خيارات متعددة للسفر من وإلى الرياض، مع مجموعة من الأسعار التنافسية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل انطلاق أولى الرحلات وأسعار التذاكر المتاحة للمسافرين.

كتب محمد سعد – انطلقت اليوم الخميس أولى رحلات شركة “طيران الرياض” التجريبية، وذلك في إطار مساعيها للحصول على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني، وتأتي هذه الخطوة الهامة ضمن استعدادات الشركة لبدء عملياتها التشغيلية الرسمية في العام المقبل 2025.

وقد أقلعت الرحلة الأولى من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض متجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك بدون أي ركاب أو مسافرين على متنها. ومن المقرر أن تستمر هذه الرحلات التجريبية خلال الأشهر المقبلة، لتشمل وجهات محلية ودولية متنوعة، بهدف التأكد من جاهزية الشركة لتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة والسلامة.

ويعد انطلاق هذه الرحلات التجريبية خطوة هامة في مسيرة “طيران الرياض” نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة طيران وطنية رائدة تساهم في تعزيز قطاع الطيران في المملكة وتقديم خدمات متميزة للمسافرين. ومن المتوقع أن تسهم الشركة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الطيران.

ومن المقرر ان تكون اسعار التذاكر في المتناول مقارنة مع الخدمة التس ستقدمها طيران الرياض والمتوقع ان تنطلق رسمياً في الصيف القادم.

انطلاق أولى رحلات طيران الرياض يعد بداية مهمة لتوسيع شبكة النقل الجوي في المملكة، مما يوفر للمسافرين خيارات أكثر مرونة وبأسعار معقولة. تأكد من حجز تذاكرك مبكرًا للاستفادة من العروض المتاحة.