عبد الملك الجابر يعلن احتمالية عودته إلى دوري روشن ويكشف عن مفاجأة بشأن وجهته القادمة

في تصريح مفاجئ، فتح اللاعب عبد الملك الجابر الباب أمام العودة إلى دوري روشن السعودي، ليثير التساؤلات حول مستقبله الرياضي. الجابر فجر قنبلة مدوية حينما تحدث عن وجهته المقبلة في كرة القدم، مما جعل عشاق الرياضة في السعودية يتكهنون حول الخطوة التالية. إليك تفاصيل ما حدث وما قاله الجابر عن عودته إلى الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،عبد الملك الجابر يفتح الباب للعودة إلى دوري روشن ويفجر قنبلة مدوية بشأن وجهته المقبلة فماذا حدث؟!

كما أن عبد الملك الجابر، النجم السعودي الشاب والمحترف بصفوف نادي غيلييزنيتشار البوسني فتح الباب للعودة إلى دوري روشن بعد تجربة احترافية ناجحة في أوروبا. الجابر، المولود في 14 أغسطس 2004، أشار إلى أن عقده مع النادي البوسني يمتد حتى 2026.

في حين قال الجابر في تصريحات تلفزيونية،: “استفدت كثيرًا من احترافي في أوروبا. في البداية كان الأمر صعبًا، لكنني صبرت وتغلبت على هذا الأمر.” وأضاف: “احتراف سعود عبد الحميد في روما ومروان الصحفي وفيصل الغامدي في بيرشكوت البلجيكي أسعدني كثيرًا.”

وأما عن سر غيابه عن صفوف المنتخب السعودي، فشدد الجابر: “أتمنى التوفيق للمنتخب دائمًا، وأتمنى أن أتواجد معه خلال الفترة المقبلة.” ومع ذلك، رفض اللاعب الإجابة بشكل صريح عن تساؤل بشأن إمكانية الانتقال إلى النصر أو العودة لدوري روشن لأي ناد آخر.

تصريحات عبد الملك الجابر أثارت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي السعودي، ويبدو أن اللاعب يخطط لخطوة جديدة في مسيرته. لا شك أن عودته إلى دوري روشن ستكون محط أنظار جماهيره، خصوصًا إذا أكد انتقاله لأحد الأندية الكبرى قريبًا.