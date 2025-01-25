نقيم نجم الفريق!! يايسله يواصل استفزاز الجماهير بتصريحاته قبل مواجهة الرياض

في تصريحات مثيرة للجدل، استمر اللاعب يايسله في استفزاز جماهير فريقه، حيث أطلق بعض التصريحات التي أثارت ردود فعل متباينة قبل المباراة المرتقبة ضد فريق الرياض. هذه التصريحات جعلت الكثير من الجماهير تتساءل عن نوايا اللاعب وتأثيره على الفريق قبل المباراة الهامة. إليكم تفاصيل التصريحات المثيرة للجدل والضجة التي أثارتها في الأوساط الرياضية.

كتب محمد سعد – ظهر مدرب نادي الاهلي السعودي الألماني ماتياس يايسله ليتحدث عن مواجهة نادي الرياض السعودي المرتقبة في الجولة 17 من دوري روشن السعودي، وذلك وقال يايسله في بداية المؤتمر الصحفي عن المهاجم السعودي فراس البريكان: “فراس البريكان كان يعاني من إصابة، ونحن سعداء بعودته، وسنقيم حالته بشكل كامل لنرى كيف يمكنه المشاركة بصفة أساسية مع الفريق”.

وبشأن المواجهة المرتقبة مع الرياض وقوتها وصعوبتها قال: “خصم قوي جدًا، وأُدرِك تمامًا أهمية اللقاء، الأهم أن نُوفَّق في استغلال الفرص المتاحة وإحراز الأهداف لتحقيق الفوز”.

وبشأن الصفقات الشتوية المرتقبة للفريق قال: “كما يعلم الجميع، فترة الانتقالات دائمًا ما تكون صعبة، أعرف مدى أهميتها للجماهير، ومع ذلك فإن تركيزي منصبٌ حاليًا على المباريات المقبلة وحصد أفضل النتائج”.

وبشأن تطورات مستقبله مع الفريق الأخضر قال: “الأيام الأخيرة لم تكن سهلة، لكني حرصت على إبلاغ الجهاز الفني بأكمله أنني فخور ومعتز بهذا الدعم من جماهيرنا الغالية، رد فعل الجماهير جعلني أشعر بامتنان كبير تجاهها وتجاه هذا الصرح العظيم، دعمها هو الدافع الأكبر لنا لمواصلة العطاء”.

تستمر تصريحات يايسله في إثارة الجدل بين جماهير الفريق، مما قد يؤثر على الأجواء قبل مواجهة الرياض. في مثل هذه المباريات الحساسة، سيكون من المهم أن يركز اللاعبون على الأداء داخل الملعب بعيدًا عن التصريحات المثيرة.