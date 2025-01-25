عبد الغني يكسر صمته: ما يحدث في حق الأهلي السعودي جريمة مكتملة الأركان

في تصريح ناري، خرج النجم السابق للنادي الأهلي السعودي، حسين عبد الغني، عن صمته ليكشف عن استيائه الشديد مما يحدث للنادي. وصف عبد الغني الوضع الحالي للنادي بأنه “جريمة مكتملة الأركان” في إشارة إلى ما يواجهه الأهلي من مشاكل إدارية وفنية في الفترة الأخيرة. هذا التصريح أثار العديد من ردود الفعل بين جماهير النادي والمتابعين. إليكم التفاصيل الكاملة حول تصريح عبد الغني وما يعنيه لمستقبل الأهلي.

كتب محمد سعد – ظهر لاعب الأهلي السعودي التاريخي النجم حسين عبد الغني ليتحدث عن ميركاتو نادي الاهلي السعودي الشتوي واقترابه من ضم نجم نادي الهلال السعودي لاعب الوسط محمد كنو وقال عبر برنامج دورينا غير: “أتمنى انضمام كنو لصفوف الأهلي؛ لأنه سيمنح الفريق إضافة قوية بدون أدنى شك؛ حيث يمتلك إمكانيات رائعة، ولديه أسلوب خاص، رغم الانتقادات التي يتعرض لها”.

وأضاف: “الجماهير تتحامل على كنو أحيانًا، لكن هذا لا يقلل من إمكانياته والإضافة التي سيمنحها للأهلي حال التعاقد معه، يجب التعاقد مع صفقتين على أقل تقدير؛ لأن الفريق يحتاج إلى ذلك، فهو مقبل على مرحلة مهمة في البطولة الآسيوية”.

وعن وضع الأهلي، قال عبد الغني: “الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه، وأعتقد أنَّ عدم استقطاب أي لاعب في الفترة الشتوية، يعد بمثابة جريمة في حق النادي”.

تصريحات حسين عبد الغني تحمل الكثير من القلق حول مستقبل الأهلي السعودي، حيث يبدو أن النادي يواجه تحديات كبيرة في الوقت الراهن. ستكون الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الفريق وإصلاح أوضاعه.