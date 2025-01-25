فبراير الخير على السعودية: الجهني يفاجئ الجميع بتوقعاته حول الأحوال الجوية القادمة

في مفاجأة سارة، كشف خبير الأرصاد الجوية السعودي، الدكتور عبد الله الجهني، عن توقعات جوية مبشرة للسعودية في شهر فبراير. الجهني تحدث عن الأحوال الجوية المتوقعة في الأيام المقبلة، مؤكدًا أن المملكة ستشهد أجواءً مستقرة مع بعض التغيرات التي ستسهم في تحسين الطقس بشكل عام. هذه التوقعات نالت اهتمام الكثيرين من المواطنين والمقيمين في المملكة. إليكم تفاصيل ما قاله الجهني حول الطقس في فبراير.

كتب محمد سعد – ظهر العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني ليتحدث عن توقعاته الإيجابية بشأن الأحوال الجوية المسيطرة على السعودية في شهر فبراير القادم وقال:

“أن النماذج المناخية تشير إلى تتابع مميز وجميل للمنخفضات الجوية على مناطق المملكة، أن هذه المؤشرات تدعم مزيداً من تحسن فرص الأمطار في الفترة المقبلة، بإذن الله تعالى، ما يعزز الأمل بموسم مطير خلال الأسابيع القادمة”.

وأضاف وسط تقديم الدعوى لجميع السعوديين إلى ضرورة متابعة التحديثات المناخية في السعودية مع ضرورة الاستعداد للاجواء الممطرة التي قد تشهدها البلاد في العديد من المناطق مع التمني بأن تكون تلك التوقعات مبشرات للخير لتعود بانلفع على البلاد.

توقعات الجهني حول الأحوال الجوية في فبراير جاءت لتؤكد أن هذا الشهر سيكون خيرًا على المملكة. الأجواء المعتدلة والمستقرة ستسهم في تحسين الحالة الجوية، مما سيعزز من نشاط المواطنين في مختلف أنحاء المملكة.